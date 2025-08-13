Se trata de una de las grandes citas de la pretemporada en el baloncesto europeo que se celebrará del 5 al 7 de septiembre en Vélez-Málaga, Torremolinos y Málaga capital

Francisco Salado ha recordado la importancia de la colaboración de los ayuntamientos y el objetivo de llevar el baloncesto de élite a los rincones de la provincia

Los equipos Unicaja, Real Madrid y Alba de Berlín serán los protagonistas del XIV Torneo Costa del Sol. Una de las grandes citas del baloncesto europeo, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga a través de la empresa pública Turismo Costa del Sol y del programa Málaga Compite, y que se celebrará en tres escenarios: Vélez-Málaga, Torremolinos y Málaga capital del 5 al 7 de septiembre.

Así lo ha dado a conocer el presidente de la Diputación, Francisco Salado, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y los concejales de Vélez-Málaga y Torremolinos Alicia Ramírez y Luís Rodríguez, respectivamente, así como con el presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio J. López Nieto.

El presidente de la Diputación ha destacado la importancia de la colaboración institucional para celebrar este torneo durante 14 ediciones, “donde han cumplido un papel esencial los ayuntamientos que han sido sede de los distintos encuentros” y ha recordado que el objetivo es cada mes de septiembre “es llevar la élite del baloncesto europeo a los rincones de nuestra provincia”.

Asimismo, Antonio Jesús López Nieto ha afirmado “que estamos hablado del trofeo que el mundo del baloncesto considera el más importante del verano de España”. Además, ha recordado que “será la oportunidad de ver a la plantilla nueva de Unicaja y de Real Madrid, siendo como siempre un trofeo muy interesante”. Por su parte, Francisco de la Torre ha insistido en “la importancia de este torneo, una de las reuniones más importantes que hay en Europa de pretemporada”, así como ha reiterado el apoyo del Ayuntamiento al mismo.

Calendario de partidos

El primer encuentro será el viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas en el renovado Pabellón Paco Aguilar de Vélez-Málaga (c/Enrique Atencia Portillo, S/N), con el Unicaja y Alba de Berlín. El lugar de la venta de entradas está por determinar aunque habrá un cupo en la tienda de Unicaja de Los Guindos. Por su parte, Alicia Ramírez ha expresado que “para el municipio de Vélez-Málaga representa una gran noticia tener la oportunidad de acoger a uno de los encuentros de este torneo triangular que enfrenta a Unicaja con el Alba Berlín” y ha recordado la apuesta del gobierno local decididamente por las grandes competiciones, celebrado en los cuatro últimos meses eventos de alcance andaluz y nacional en varias disciplinas”.

El sábado 6 de septiembre, a las 20:00 horas se enfrentarán el Real Madrid y el Alba Berlín en Torremolinos, concretamente en el Palacio San Miguel (C/. Pedro Navarro Bruna, 6). Las entradas se pondrán a la venta en la conserjería de las pistas exteriores de pádel/tenis del Palacio San Miguel.

De este modo, Luis Rodriguez ha agradecido a la Diputación de Málaga por la organización y la colaboración en la organización del Trofeo Costa del Sol, porque nos permite a municipios del entorno ser partícipes también de un trofeo de esta envergadura que quizás sea el más importante de las citas veraniegas en cuanto a baloncesto nacional se refiere”.

Por último, el domingo 7 de septiembre, a las 18:00 horas se enfrentarán el Unicaja y el Real Madrid en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Las entradas para este encuentro son numeradas y se podrán comprar en la web de venta oficial del club (https://venta.unicajabaloncesto.com/es/autenticacion/identificar?utm_source=noticia&utm_medium=link&utm_campaign=promo-dias-abonados&utm_id=torneoCostadelSol).

Saldrán a la venta hoy a partir de las 13:00 horas en la web del club hasta el domingo 17 para los abonados del Unicaja y a partir del lunes 18 estarán a la venta para el público general. Máximo 4 entradas por abonado. Las entradas Chicui (nacidos entre 2020 y 2024) podrán adquirirse en la taquilla el día del partido.

Para los encuentros en Vélez-Málaga y Torremolinos habrá desde hoy un cupo disponible en la tienda de Unicaja Baloncesto en Los Guindos hasta agotar existencias y se pondrán a la venta en los pueblos a partir de mañana 14 de agosto. Las entradas para los 3 encuentros tendrán un precio único de 8 euros por partido.

Todos los encuentros serán televisados en directo por 101 TV, que una vez más hará posible que todos los aficionados que no puedan presenciar los partidos en vivo, puedan hacerlo desde sus casas.

El Torneo Costa del Sol, de lo mejor en la pretemporada europea

La XIV edición del Torneo Costa del Sol confirma una vez más a esta cita como una de las más importantes de la pretemporada del baloncesto europeo. Junto al Unicaja, presente en todas sus ediciones, han participado equipos como el Real Madrid, Olimpia Milán, Partizan de Belgrado, Olympiacos, Baskonia, AS Mónaco, Zalgiris de Kaunas o Fenerbahçe.

En esta decimocuarta edición vuelve a tener un cartel de primer nivel para seguir poniendo a Málaga como uno de los grandes centros del baloncesto europeo. Regresa el Real Madrid, actual campeón de la Liga Endesa, que el año pasado no pudo estar por falta de disponibilidad de fechas, y debuta por primera vez el Alba de Berlín, equipo que ha participado en las últimas temporadas en Euroliga y que la próxima campaña acompañará al Unicaja en la Basketball Champions League.

Palmarés de campeones del torneo

Unicaja (2011, 2013, 2021, 2023, 2024)

Real Madrid (2012, 2017, 2018, 2019, 2022)

Fenerbahçe (2016)

Khimki (2015)

Valencia Basket (2014)