Los niños y niñas han disfrutado de una mañana de manualidades y actividades artísticas junto a los usuarios de la Unidad de Estancia Diurna ‘La Esperanza’ , una iniciativa pensada para fomentar el intercambio generacional y los valores de convivencia

Los participantes del Campamento Urbano de la Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre han vivido una entrañable experiencia con motivo de una jornada de convivencia organizada en la Unidad de Estancia Diurna ‘La Esperanza’, donde han compartido una mañana de actividades con los usuarios y usuarias del centro.

Un grupo de chicos y chicas del campamento ha visitado las instalaciones para participar en diferentes talleres de manualidades y propuestas artísticas, creando un ambiente de cercanía, compañerismo y diversión entre personas de distintas generaciones.

La actividad ha contado con la presencia de la concejala de Juventud, Iraya Villalba, además de los monitores del campamento, voluntarios y trabajadores de la unidad, quienes han acompañado y dinamizado la jornada.

Más allá de las actividades realizadas, el principal objetivo del encuentro ha sido favorecer el intercambio generacional, promoviendo la convivencia entre jóvenes y mayores y poniendo en valor el aprendizaje mutuo que surge del contacto entre personas de diferentes edades.

La concejala de Juventud, Iraya Villalba, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas por los beneficios que aportan tanto a los jóvenes como a las personas mayores: «Estas experiencias ayudan a romper barreras entre generaciones, fomentan valores como el respeto, la empatía y la solidaridad, y permiten que nuestros mayores se sientan acompañados, escuchados y partícipes de la vida de la comunidad. Compartir tiempo con los jóvenes les aporta ilusión, estimulación y bienestar emocional, al tiempo que los chicos y chicas descubren el enorme valor de su experiencia y de sus historias de vida».

La edil ha agradecido asimismo la colaboración de la Unidad de Estancia Diurna ‘La Esperanza’ y de todo su personal por hacer posible una actividad que ha dejado momentos muy especiales y que refuerza el compromiso del Ayuntamiento con el envejecimiento activo, la participación social y la educación en valores de la juventud.

Cabe recordar que este Campamento, junto con el de Kikiwaka que tiene lugar en el Aula de la Naturaleza de Torrealquería, está organizado por la asociación local de Corresponsales Juveniles, en colaboración con el Área de Juventud.