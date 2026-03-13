El historiador y concejal José Manuel de Molina ha desvelado interesantes y curiosos documentos y episodios sobre el pasado de la barriada y de Alhaurín de la Torre en general en una charla coloquio a la que han asistido numerosos vecinos

MÁS INFORMACIÓN:

La Asociación de Vecinos de Zapata ha acogido la charla titulada ‘Zapata en el Archivo Municipal’, una actividad divulgativa centrada en la historia y el patrimonio documental de Alhaurín de la Torre a través de los fondos que se conservan en el Archivo Municipal.

El encuentro, celebrado en la tarde del viernes, ha resultado todo un éxito de participación y ha reunido a numerosos vecinos interesados en conocer más sobre el pasado del municipio en una sesión participativa y cercana, en la que el público ha seguido con atención las explicaciones y el material histórico proyectado durante la ponencia. El acto ha contado además con la presencia del alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova.

La ponencia ha sido impartida por José Manuel de Molina Bautista, concejal delegado de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, quien ha ofrecido un recorrido por el origen, evolución y relevancia del Archivo Municipal como herramienta fundamental para el estudio de la historia local.

Durante su intervención, el edil ha subrayado la importancia de estos fondos documentales para comprender el pasado del municipio, señalando que “es necesario conocer la historia, aunque muchos archivos se hayan perdido por el camino”, y ha destacado el valor de los documentos conservados para reconstruir episodios de la vida local.

En la charla también se han abordado algunos de los momentos clave que han marcado la conservación de la documentación municipal, así como los trabajos realizados para su organización, catalogación y preservación, con el objetivo de garantizar su conservación y facilitar su consulta por parte de investigadores y ciudadanía.

Durante la sesión se han presentado distintos ejemplos de documentos históricos relacionados con Alhaurín de la Torre conservados en el Archivo Municipal y en otros archivos históricos. Entre ellos se han mostrado padrones de vecinos del siglo XVI, referencias al Catastro de Ensenada de 1751 y documentación histórica vinculada a edificios y espacios emblemáticos del municipio como la iglesia parroquial de San Sebastián, la Casa del Conde o el antiguo convento de la Fuensanta, materiales que han servido para ilustrar la evolución histórica, social y administrativa de la localidad a lo largo de los siglos.

Durante el encuentro también se puso en valor el patrimonio histórico de la barriada de Zapata, destacando especialmente el valor de los conocidos Arcos de Zapata, considerados por los vecinos y por el propio Ayuntamiento como un auténtico tesoro patrimonial del municipio.

La charla concluyó con una anécdota recogida en antiguos documentos municipales que despertó las sonrisas del público: la historia de un burro que se enamoró de una burra, un curioso episodio de la vida cotidiana de otra época que sirvió para cerrar la intervención con un tono humorístico.

Tras esta curiosidad histórica, se abrió un turno de preguntas en el que los asistentes pudieron plantear dudas y compartir reflexiones sobre la historia y el patrimonio de Alhaurín de la Torre.