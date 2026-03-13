La agrupación que dirige Alfonso Ortega ha ofrecido un espectacular recital de música cofrade en la Iglesia de San Sebastián, en el que han brillado jóvenes y veteranos para disfrute del numeroso público presente

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La Iglesia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción se ha convertido esta tarde en el epicentro de la cultura cofrade de Alhaurín de la Torre con la celebración del tradicional Concierto de Cuaresma de la Banda Municipal de Música.

El evento, organizado por la Concejalía de Grandes Eventos y Actividades en El Portón, ha vuelto a colgar el cartel de completo en una cita que ya es un clásico del calendario y que cada año sirve para poner banda sonora a la antesala de la Semana Santa en el municipio.

Bajo la dirección de Alfonso Ortega, el recital ha contado con una puesta en escena cargada de emoción y con la participación de cerca de un centenar de músicos. El programa ha destacado especialmente por la intervención de la Banda Juvenil, cuyos integrantes han demostrado la solidez del relevo generacional dentro de la formación.

Tras el paso de numerosos músicos a la banda matriz después del pasado concierto de Navidad, los nuevos componentes han tenido la oportunidad de debutar en un escenario de gran responsabilidad interpretando piezas tan emblemáticas como ‘Pescador de Hombres’, de Cesáreo Gabarain; ‘Virgen de los Dolores’, de Rafael Hernández; y el ‘Himno de la Coronación de la Virgen de la Esperanza’, de Perfecto Artola.

Por su parte, la Banda Municipal ha desplegado un repertorio de notable exigencia técnica que ha recorrido distintos estilos dentro de la música procesional. Los asistentes han podido disfrutar de marchas como ‘Pasa la Soledad’, de José Antonio Molero; ‘María Santísima del Subterráneo’, de Pedro Gámez Laserna; o ‘Llanto y dolor’, de Perfecto Artola. El programa se ha completado con composiciones de Daniel Albarrán, Eloy García, José de la Vega y Cristóbal López Gándara, cerrando el concierto con la icónica ‘Pasa la Virgen Macarena’, también de Gámez Laserna.

Durante el transcurso del acto, el concejal del Área de Fiestas y Turismo, Andrés García, ha querido poner en valor el trabajo de la formación musical y ha destacado la importancia de su papel dentro de la Semana Santa alhaurina. En este sentido, ha asegurado que Alhaurín de la Torre cuenta con “una banda de música increíble que se encarga de hacer más amenas las horas a los hombres y mujeres de trono”, subrayando además que “la música lo es todo” en unas fechas tan señaladas.

Por su parte, el director de la banda, Alfonso Ortega, ha reconocido antes del inicio del concierto que afrontaba la cita con emoción y nerviosismo, destacando el papel protagonista de los músicos más jóvenes, encargados de abrir el programa. Ortega también ha resaltado la evolución que está experimentando la banda en los últimos años y el esfuerzo que realizan todos sus integrantes para mantener el alto nivel musical que caracteriza a la formación.

Con este concierto, la Banda Municipal encara ya la recta final de sus preparativos de cara a la Semana Santa, en la que volverá a acompañar a las diferentes cofradías del municipio poniendo música a algunos de los momentos más esperados de estas celebraciones.