Villanova le ha deseado toda la suerte de cara a las semifinales del programa y le ha felicitado por la dedicación, el esfuerzo y el talento que está demostrando. El joven cantante ha agradecido todo el apoyo que está recibiendo de sus vecinos

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El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha recibido en el Ayuntamiento al joven alhaurino Marco la Hoz, actual concursante del popular programa de televisión La Voz Kids, para trasladarle personalmente la felicitación y el orgullo de todo el municipio por su brillante participación.

Durante el encuentro, el regidor destacó el esfuerzo, la dedicación y el talento que Marco está demostrando en cada una de sus actuaciones, convirtiéndose en un magnífico embajador de Alhaurín de la Torre y llevando el nombre del municipio a millones de espectadores en toda España.

Villanova quiso animarle a seguir disfrutando de esta experiencia única y le transmitió el respaldo de toda la ciudadanía alhaurina en esta importante etapa de su trayectoria artística. Asimismo, puso en valor el papel de las familias y de quienes apoyan a los jóvenes talentos para que puedan desarrollar sus capacidades y perseguir sus sueños.

Por su parte, Marco agradeció el cariño recibido por parte del Ayuntamiento y de los vecinos, un apoyo que, según manifestó, le aporta una motivación extra para afrontar la semifinal en el concurso que será el próximo 17 de julio.

El alcalde aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a todos los alhaurinos para que continúen apoyando al joven concursante durante su paso por La Voz Kids, convencido de que su talento, humildad y constancia seguirán cosechando éxitos y dejando el nombre de Alhaurín de la Torre en lo más alto.