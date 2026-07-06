Presentada una nueva edición del ya tradicional ciclo de conciertos, que en esta ocasión sumará un total de cuatro citas en diferentes espacios a lo largo del verano con el doble objetivo de apoyar a los jóvenes artistas e incentivar el consumo en el sector hostelero

Alhaurín de la Torre volverá a llenar de música sus espacios públicos este verano con una nueva edición del ciclo ‘De Plaza en Plaza’, una propuesta que combina conciertos al aire libre, gastronomía y apoyo a la hostelería local durante los meses de julio y agosto. La iniciativa, organizada por el Área de Actividades en El Portón que dirige el concejal Andrés García, recorrerá diferentes plazas del municipio con cuatro actuaciones gratuitas, todas ellas a partir de las 21:30 horas.

La programación arrancará en la Avenida del Mar, en Retamar, con la actuación de Radio 80, una formación especializada en los grandes éxitos del pop y el rock nacional e internacional de las décadas de los 80 y los 90.

La segunda cita tendrá lugar el 21 de julio en la Plaza San Francisco, en pleno Barrio Viejo, con La Última Fila, tributo al mítico dúo formado por Manolo García y Quimi Portet. El espectáculo recupera algunos de sus temas más emblemáticos, como ‘Insurrección’, ‘Aviones plateados’ o ‘Como un burro amarrado en la puerta del baile’, ofreciendo un recorrido por una de las etapas más brillantes del pop-rock español.

El ciclo continuará el 11 de agosto en la Avenida Isaac Peral con Amazona Rock, una banda de versiones reconocida por la energía de sus directos y un repertorio basado en grandes clásicos del rock nacional e internacional. Su puesta en escena combina himnos de distintas épocas en un espectáculo pensado para conquistar a públicos de todas las edades.

La clausura llegará el 25 de agosto a la Plaza de Los Claveles, en Carranque, junto al parque Juan Pablo II, donde actuará Lady Shakes, una formación que mezcla rock, pop y soul en un concierto repleto de ritmo y versiones de grandes artistas internacionales, convirtiendo cada actuación en una auténtica fiesta para el público.

Además de su variente cultural, ‘De Plaza en Plaza’ persigue un claro objetivo de dinamización económica. Por ello, los conciertos se celebrarán en martes y miércoles, jornadas tradicionalmente más tranquilas para la hostelería, con el propósito de incentivar la actividad de bares, restaurantes y terrazas de las zonas donde tendrán lugar las actuaciones.

El concejal de Grandes Eventos en El Portón, Andrés García, ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de esta nueva edición del ciclo, subrayando que se trata de una iniciativa que permite acercar la música en directo a distintos barrios del municipio al tiempo que contribuye a impulsar el comercio y la hostelería local.

Con ‘De Plaza en Plaza’, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por acercar la cultura a la calle, llevando la música en vivo a diferentes rincones de Alhaurín de la Torre y convirtiendo sus plazas en espacios de encuentro, convivencia y disfrute durante las noches de verano.