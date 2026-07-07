Se le atribuyen delitos contra la seguridad vial y de falsedad documental tras una exhaustiva investigación de varios meses. El conductor realizó maniobras de extrema gravedad en el casco urbano, se saltó varios semáforos y llegó a circular por zonas peatonales

Agentes de la Policía Local de Alhaurín de la Torre han logrado identificar a un joven como presunto autor de delitos contra la seguridad vial y falsedad documental. La identificación ha sido posible tras una exhaustiva investigación de varios meses, coordinada directamente desde la Jefatura del cuerpo.

Los hechos se remontan al pasado mes de marzo, cuando el conductor de una motocicleta de competición —un vehículo no matriculable y no apto para la vía pública— realizó maniobras de extrema gravedad en el casco urbano. El individuo rebasó varios semáforos en fase roja y llegó a circular por zonas peatonales, obligando a los transeúntes a apartarse para evitar ser atropellados mientras huía de una patrulla de la Policía Local.

Desde ese momento, y ante la gravedad de lo sucedido, la Jefatura de la Policía Local asumió la dirección de las pesquisas, coordinando el intenso trabajo que varios agentes han desarrollado a lo largo de este tiempo para identificar al conductor.

Durante este periodo, se han analizado diversos campos de trabajo y fuentes de información policial para rastrear el paradero del autor, quien en parecía utilizar la placa de matrícula de otro vehículo para eludir los controles y ocultar la verdadera naturaleza de su motocicleta, la cual llevaba meses circulando por el municipio.

El trabajo de la Policía Local ha permitido finalmente localizar al autor y el vehículo utilizado. En el momento de la identificación, se comprobó que el joven solo disponía de una licencia de conducción provisional de origen extracomunitaria, la cual no posee validez legal para conducir en territorio nacional.

El joven figura ahora como investigado por la presunta comisión de los siguientes delitos:

Conducción con temeridad manifiesta.

Falsedad documental, al utilizar una identificación de matrícula que no correspondía al vehículo para inducir a error sobre su identidad.

Conducción de vehículo a motor sin haber obtenido nunca permiso o licencia habilitante.

Con esta operación, la Policía Local subraya el importante trabajo de investigación que se realiza a diario para garantizar que las conductas delictivas en las vías públicas no queden impunes. Las diligencias practicadas han sido puestas a disposición de la Guardia Civil de la localidad.