El presidente de la Junta toma posesión del cargo en San Telmo tras lograr el mayor respaldo parlamentario obtenido hasta ahora por un jefe del Ejecutivo andaluz

Juanma Moreno ha tomado posesión este sábado como presidente de la Junta de Andalucía, dando inicio a su tercer mandato consecutivo al frente del Gobierno autonómico. El acto, celebrado en el Palacio de San Telmo, ha servido para reafirmar su apuesta por la estabilidad institucional, la moderación y el diálogo como señas de identidad de la denominada “vía andaluza”.

Tras ser investido el pasado 2 de julio por el Parlamento andaluz con el respaldo de 68 diputados, el mayor apoyo parlamentario logrado hasta la fecha por un presidente de la Junta, Moreno ha asegurado que afronta esta nueva etapa manteniendo intactos los principios que han guiado su acción de gobierno durante los últimos años.

“Voy a ser fiel a mí mismo y al modelo que ha hecho de Andalucía una comunidad más próspera y un referente de estabilidad, seguridad y entendimiento”, afirmó durante su intervención ante representantes institucionales, políticos, empresariales y sociales.

Una legislatura marcada por el diálogo

El presidente andaluz defendió la necesidad de seguir impulsando una política basada en los acuerdos y el entendimiento, apostando por una Andalucía integradora y abierta a todas las sensibilidades.

Moreno destacó que la comunidad ha logrado avanzar gracias a la colaboración institucional y al clima de estabilidad generado en los últimos años, subrayando que la nueva legislatura debe servir para consolidar ese modelo de convivencia y progreso.

En este sentido, hizo un llamamiento a la unidad de todos los andaluces, independientemente de su ideología o de la opción política elegida en las urnas, recordando que tanto el Parlamento como el Gobierno emanan de la voluntad expresada democráticamente por la ciudadanía.

Andalucía como referente económico

Durante su discurso, el presidente puso en valor la evolución experimentada por Andalucía desde 2019, destacando los avances registrados en empleo, inversión, exportaciones, innovación y desarrollo industrial.

Según señaló, la comunidad ha conseguido situarse entre los territorios más dinámicos de España y Europa gracias a un modelo basado en la estabilidad política y la confianza institucional.

Moreno defendió además que Andalucía debe seguir siendo un ejemplo de moderación frente a la polarización política existente en otros ámbitos, reforzando su papel como motor económico y social del sur de España.

Amplia representación institucional

El acto de toma de posesión reunió a unas 300 personas y contó con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la expresidenta andaluza Susana Díaz, la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, así como alcaldes, presidentes de diputaciones, parlamentarios y representantes de distintos sectores de la sociedad andaluza.

Con este nuevo mandato, Juanma Moreno inicia una etapa en la que se propone consolidar las transformaciones impulsadas durante los últimos años y mantener a Andalucía en una senda de crecimiento económico, estabilidad institucional y generación de oportunidades.