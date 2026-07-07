La solidaridad vecinal permite reunir en apenas dos días diez cajas de material sanitario destinadas a hospitales de Caracas

La solidaridad de los vecinos de Alhaurín de la Torre ha vuelto a ponerse de manifiesto con una nueva iniciativa de ayuda humanitaria dirigida a los afectados por el reciente terremoto de Venezuela. La campaña ha logrado reunir en apenas dos días un importante volumen de material sanitario que será enviado a hospitales de Caracas para contribuir a la atención de las personas damnificadas.

La asociación Abrazo Amigo ha actuado como punto de recogida de medicamentos y material sanitario durante la pasada semana, colaborando con la iniciativa impulsada por ASOIN y coordinada a través del Centro Municipal de Recursos Participativos.

Gracias a la respuesta ciudadana, se han conseguido completar diez cajas de ayuda sanitaria, una aportación que permitirá reforzar los recursos de los centros hospitalarios que continúan atendiendo a las víctimas de la catástrofe.

Una respuesta ejemplar

Desde la organización han querido agradecer públicamente la implicación de todas las personas que han realizado donaciones, así como la colaboración de los voluntarios que participaron en las labores de clasificación, organización y preparación del material.

Entre las tareas realizadas se incluyeron la revisión de los productos, la optimización del espacio de embalaje y el acondicionamiento de los envíos para facilitar su transporte hasta Venezuela.

Solidaridad sin fronteras

La campaña vuelve a demostrar el compromiso solidario de Alhaurín de la Torre ante situaciones de emergencia internacional. La colaboración de vecinos, asociaciones y voluntarios ha permitido canalizar una ayuda que llegará directamente a quienes más la necesitan en estos momentos difíciles.

Desde las entidades organizadoras han trasladado su agradecimiento a todas las personas que han aportado su granito de arena para hacer posible esta acción solidaria, destacando que cada donación contribuye a aliviar la situación de las familias afectadas por el terremoto.

«Gracias a todas las personas que han donado material sanitario y a quienes han dedicado su tiempo a preparar los envíos. Entre todos hemos conseguido que la ayuda de Alhaurín de la Torre llegue hasta Venezuela». ❤️🇪🇸🇻🇪