El alcalde visita las obras que posibilitarán crear una nueva sala para actividades y otra de musculación de mucha mayor superficie que la actual. La inauguración se prevé en septiembre. Villanova recalca el compromiso del Consistorio para potenciar la oferta deportiva

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha visitado las obras que se desarrollan en el Pabellón Polideportivo El Limón para habilitar una entreplanta en el anexo con el objetivo de crear nuevas salas que posibiliten prácticamente duplicar los espacios que se usan actualmente para actividades, musculación y ‘fitness’ (gimnasio).

Los trabajos se encuentran ya muy avanzados y la previsión es inaugurarlas en septiembre, coincidiendo con el inicio de la temporada deportiva. Para ello, el Área de Deportes que dirige Sergio Cortés gestiona también el correspondiente equipamiento. Villanova ha remarcado que se trata de una obra que “agradecerán” los numerosos usuarios de estas instalaciones y que supondrá un “aprovechamiento considerable” de los espacios, al tiempo que ha destacado el compromiso del Ayuntamiento para potenciar la oferta deportiva.

Cabe recordar que este contrato fue adjudicado a la empresa Sardalla Española S.A. por un importe de 492.383,70 € IVA incluido después de la rescisión del contrato con la anterior compañía adjudicataria, la cual acabó renunciando al poco de empezar, lo que obligó a sacarlo de nuevo a concurso con el consiguiente retraso.

Esta actuación se encargó en su momento con el objetivo principal de ampliar los espacios de esta histórica instalación deportiva de Alhaurín de la Torre para atender a la demanda creciente y acabar con la lista de espera que existe principalmente para la actividad de ‘fitness’.

La ejecución de las obras se planificó con la idea de minimizar los perjuicios, pero fue necesario reestructurar los cuadrantes para trasladar las actividades que habitualmente tenían lugar en el anexo a la pista principal, lo que afectó a los entrenamientos de las escuelas y clubes de baloncesto, gimnasia rítmica, bádminton o fútbol-sala.

El proyecto plantea aprovechar la altura de la antigua cancha anexa (de unos 9 metros), así como la conexión de las nuevas instalaciones y el resto del edificio con un pasaje cubierto. A su vez, para resolver las conexiones peatonales y salvar problemas actuales de accesibilidad, se introduce un ascensor que comunicará verticalmente ambas plantas. También se instalará un nuevo sistema de climatización, se ampliará el acceso actual junto a la pista exterior y se creará uno nuevo por la calle Chumbera pensado como salida de emergencia.

La zona administrativa y las oficinas se trasladarán a la parte más cercana a la entrada principal en una futura intervención. Para la financiación se van a emplear parte de los fondos aprobados por la Diputación de Málaga a través de su llamado Plan de Asistencia Económica a Municipios.

El alcalde ha señalado que queda solo el último tramo de una “obra compleja” que va a “merecer la pena” para los usuarios de El Limón. Ha cifrado en unos 750.000 euros la inversión total incluido el equipamiento. Villanova ha recordado las últimas inversiones realizadas en el Pabellón Blas Infante o en la ampliación del Complejo de Pádel ‘Francis Ceballos’ para ejemplificar la “apuesta” del Ayuntamiento por la práctica deportiva y la vida saludable, todo ello con precios asequibles para el conjunto de la población.