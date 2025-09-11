Los trabajos de desinsectación y desratización encargados por el Servicio Municipal de Aguas comenzarán el martes 16 de septiembre y se prolongarán durante las siguientes tres semanas. Se desarrollarán en todas las barriadas y urbanizaciones para prevenir plagas

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre va a iniciar a partir del próximo martes, 16 de septiembre, una nueva campaña dentro su plan anual de tratamiento de desinsectación y desratización en el municipio, con el objetivo de prevenir plagas. Será la tercera actuación del año que se lleva a cabo a través del Servicio Municipal de Aguas, dependiente de la concejalía que dirige Abel Perea.

Los trabajos, que ejecutará una empresa especializada del ramo, consistirán, como es habitual, en la aplicación de productos específicos en la red de saneamiento y alcantarillado para eliminar insectos y ratas y minimizar su reproducción. En principio, las tareas empezarán por Peralta y Taralpe y cada día, de lunes a viernes, se actuará en diferentes zonas y barriadas para abarcar la totalidad de los núcleos habitados del término municipal hasta el próximo 10 de octubre.

El calendario puede variar en función de las necesidades del servicio o de las circunstancias meteorológicas, entre otros factores. Desde el Servicio Municipal de Aguas recuerdan que la aplicación del producto puede ocasionar en un primer momento la aparición de cucarachas en las calles o en las casas por el ‘efecto huida’, aunque posteriormente desaparecerán.

Además de la campaña de desinsectación y desratización de la red municipal de forma cuatrimestral, de manera extraordinaria y a petición ciudadana se solucionan otras incidencias por la presencia inusual de cucarachas o ratas a lo largo del año.

En este sentido, dicha solicitud se puede tramitar a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre: https://sede.alhaurindelatorre.es/; Mis trámites; Catálogo de trámites; Fumigación y erradicación de plagas. Para ello, es necesario disponer de DNI electrónico o Certificado Digital.

Teléfono Servicio de Aguas: 952 411 444.

PROGRAMA PREVISTO POR ZONAS Y BARRIADAS:

Martes 16/09/25: TARALPE, PERALTA

Miércoles 17/09/25: PINOS DE ALHAURÍN

Jueves 18/09/25: VIÑA GRANDE, ALTOS DE VIÑAGRANDE Y POLÍGONO LAS VIÑAS

Viernes 19/09/25: PLATERO 1º Y 2º Y EL LIMÓN

Lunes 22/09/25: JARDINES DE ALHAURÍN, HUERTA ALTA, HUERTA NUEVA Y CARRANQUE

Martes 23/09/25: ERMITA DEL CERRO Y ZONA CENTRO (CASCO ANTIGUO)

Miércoles 24/09/25: ZONA CENTRO

Jueves 25/09/25: EL ALAMILLO, LLANOS DE LA VIRGEN, BLAS INFANTE, BARRIO LA ALEGRÍA Y REYES CATÓLICOS

Viernes 26/09/25: EL CORDOBÉS, EL RELOJ E ISAAC PERAL HASTA ROTONDA DEL ENCUENTRO

Lunes 29/09/25: FUENSANGUÍNEA Y LA ZAMBRANA

Martes 30/09/25: LA CAPELLANÍA

Miércoles 01/10/25: LOS MANANTIALES

Jueves 02/10/25: CORTIJOS DEL SOL, BELLAVISTA DE ZAMBRANA, TORRESOL, PUEBLO CORTIJO Y TERRAZAS DEL VALLE

Viernes 03/10/25: EL LAGAR, TABICO ALTO, CASAS BLANCAS Y VAGUADA DE LA SIERRA

Lunes 06/10/25: RETAMAR, TABICO BAJO Y SANTA CLARA

Martes 07/10/25: POLÍGONOS INDUSTRIALES Y PAREDILLAS

Miércoles 08/10/25: EL ROMERAL, TORREALQUERÍA Y LA ALQUERÍA

Jueves 09/10/25: EL PEÑÓN, MOLINA, ZAPATA, HACIENDA GARRIDO, MESTANZA Y SANTA AMALIA