La Asociación Marroquí reparte cientos de abanicos en la feria de Málaga para concienciar la violencia de género

La Asociación Marroquí para la integración de los inmigrantes ha salido a la feria del centro de Málaga, a repartir cientos de abanicos con la frase “Manda a volar la violencia de género” coincidiendo con la Feria de Málaga 2024, que se celebra del 17 al 24 de agosto. La Asociación Marroquí en pie de lucha en contra de esta realidad ejecuta esta iniciativa innovadora y necesaria para visibilizar, difundir y concienciar sobre los pasos a seguir para pedir ayuda en casos de violencia de género. Los abanicos, además de ser un accesorio útil en los días calurosos de la feria, se convierten en un símbolo de la lucha contra la violencia de género, transformando un objeto cotidiano en un vehículo de cambio social.

Abanicos que Salvan Vidas

Cada uno de los abanicos distribuidos durante la feria tiene un código QR impreso, el cual redirige a una página web donde las personas podrán conectarse directamente con la entidad para solicitar ayuda. Esta herramienta es crucial para aquellas mujeres que se encuentran en situaciones de violencia de género o para quienes conocen a alguien qué necesite apoyo. La campaña busca crear un canal accesible y discreto para que las víctimas puedan encontrar información, orientación y ayuda inmediata.

Concienciación a pie de calle

El equipo de la Asociación Marroquí llevó a cabo la difusión a pie de calle, interactuando con los asistentes a la feria para informarles sobre los recursos disponibles y cómo pueden actuar en caso de conocer o estar en una situación de violencia de género. Los abanicos, además de ser un accesorio útil en los días calurosos de la feria, se convierten en un símbolo de la lucha contra la violencia de género, transformando un objeto cotidiano en un vehículo de cambio social.

Un paso adelante en la lucha contra la Violencia de Género

Una macroencuesta revela que 1 de cada 2 mujeres (57,3%) residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia a lo largo de sus vidas por ser mujeres; y las mujeres nacidas en el extranjero tienen mayor prevalencia en violencia sexual (14,6% vs 8,4%), física (24,2% vs 10,7%), psicológica (36,2% vs 22,3%) y de control (41,7% vs 25,9%).

«Queremos que la información sobre cómo pedir ayuda llegue a todas las mujeres, especialmente durante un evento tan masivo como la feria. Es vital que todos, como sociedad, nos unamos para erradicar la violencia de género. Estos abanicos son un recordatorio de que no están solas y que hay recursos y personas dispuestas a ayudar». Señala su presidente.

Un llamado a la acción

La campaña «Manda a volar la violencia de género» no solo busca concienciar, sino también involucrar a la comunidad malagueña en la lucha contra esta lacra social. Durante los días de feria, invita a todas las personas a estar atentas, informadas y dispuestas a actuar. Cada abanico repartido es una oportunidad para salvar una vida. Esta iniciativa forma parte del proyecto “Ni una más II” cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Concienciado para reducir la violencia de género a través de intervenciones de carácter integral dirigido al colectivo de las mujeres migrantes víctimas o potenciales víctimas, ofreciendo apoyo y acompañamiento jurídico y psicosocial, fomentando las redes de apoyo contra la violencia de género de las mujeres migrantes y sensibilizando al alumnado menor de edad en temas de violencia de género.