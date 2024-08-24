Giovanna Gil Alves es una talentosa artista uruguaya nacida en Montevideo en 1991. Su obra abarca diversas disciplinas, incluyendo pintura, dibujo, cerámica e ilustración. Desde temprana edad, mostró un profundo interés por las artes visuales, pero fue a los 22 años cuando decidió dedicarse plenamente al arte, abandonando sus estudios en construcción y arquitectura.

A lo largo de su carrera, Giovanna ha buscado perfeccionar su técnica y expandir su expresión creativa, participando en talleres y cursos tanto a nivel nacional como internacional. Su enfoque artístico se ha enriquecido con estas experiencias, permitiéndole explorar nuevas formas de representar su mundo interior.

Giovanna ha gestionado su carrera de manera completamente autónoma, sin apoyo económico ni patrocinadores, lo que ha sido un desafío pero también una fuente de gran orgullo. Su determinación y pasión por el arte se reflejan en cada proyecto que emprende, destacando su capacidad para superar obstáculos y seguir adelante con una visión clara y personal.

Actualmente, se está formando como gestora cultural en Argentina y ha participado en talleres impartidos por el MoMa, como “Ver a través de fotografías”, “Qué es el arte contemporáneo” y “Pintura abstracta de posguerra”.

En 2023, Giovanna alcanzó un hito significativo con el proyecto “La Ruta Picasso”, que culminó con una destacada muestra en el Carrousel du Louvre en París. Este logro la convirtió en la primera uruguaya en realizar un recorrido artístico de tal magnitud en el 50 aniversario del fallecimiento de Picasso, consolidando su presencia en el escenario artístico internacional.

CONOCE A GIOVANNA GIL ALVES

Toda mi vida había visto las obras de Picasso a través de pantallas y libros, pero tener la oportunidad de verlas en persona fue una de las experiencias más emocionantes de estos años. Al estar frente a las pinturas, pude apreciar detalles y texturas no pueden transmitir. La magnitud y la presencia de las obras en el espacio real me hicieron sentir una conexión más profunda con el arte y el genio de Picasso. Cada trazo y cada color cobraron vida de una manera inesperada, y el impacto visual y emocional fue simplemente asombroso. Fue un momento verdaderamente hermoso

En el año 2023, viví uno de los momentos más significativos emocionantes de mi carrera artística con el proyecto «La Ruta Picasso». Este recorrido no solo fue una travesía geográfica a través de ciudades emblemáticas como Málaga, Madrid, Barcelona, Niza, Vallauris, Antibes, Cannes y Mónaco, sino también un viaje profundo y emocional que culminó en París con una exposición compartida en el icónico Louvre

Carrousel du Louvre

El viaje a Europa no solo representó un logro profesional significativo, sino que también fue una experiencia profundamente emocional y llena de ilusión para Giovanna. Enfrentar su arte en un entorno tan prestigioso como el Louvre ha sido una experiencia transformadora, que ha resonado profundamente en su vida y carrera.

Cada ciudad visitada aportó una nueva dimensión a su trabajo, y la oportunidad de presentar sus obras en el Louvre subrayó el impacto de su visión artística en un escenario global.

Mirando hacia el futuro, Giovanna está llena de entusiasmo y anticipación por su próximo gran proyecto: una exposición en Estados Unidos en 2025. Este nuevo capítulo promete ser una oportunidad emocionante para continuar su evolución artística y explorar nuevas formas de expresión en un contexto internacional. En su carrera artística con una próxima exposición en Estados Unidos en 2025, lo que promete abrir nuevas oportunidades para su trabajo y fortalecer su conexión con audiencias globales.

Actualmente, el trabajo de Giovanna se encuentra en una fase diversa y enriquecedora, explorando diferentes estilos y etapas artísticas, incluyendo:

• Etapas de Picasso: Inspirada por el legado del maestro del cubismo, Giovanna ha creado piezas que rinden homenaje a las innovaciones y estilos distintivos de Picasso.

• Line Art: Su exploración del arte lineal revela una fascinación por la simplicidad y la elegancia en la representación gráfica, capturando la esencia de sus sujetos a través de líneas puras.

• Renacer: Esta etapa refleja una profunda transformación y rejuvenecimiento en su arte, incorporando elementos que simbolizan el renacimiento y la evolución personal.

• Pop Art: Influenciada por el vibrante y colorido mundo del pop art, Giovanna fusiona la cultura popular con una expresión artística dinámica y contemporánea.

Bien dicen que nadie es profeta en su tierra. Actualmente, me encuentro trabajando con 9 galerías internacionales. Pero cuando intenté presentar mi trabajo a una galería en Uruguay, la respuesta que recibí siempre era la misma: “Ya no aceptamos más artistas, la galería es pequeña y estamos a punto de cerrar”. A veces siento que todo esto es un chiste o una pesadilla, pero lamentablemente es la realidad. En Uruguay, el acceso al mundo del arte parece estar reservado para unos pocos con renombre o buenas conexiones.

Sin duda, doy gracias por el apoyo que recibo de todos los medios de comunicación que me mantienen con vida, y por su constante difusión de mis trabajos. También agradezco a mis clientes, quienes siempre me eligen.