La prueba se disputará el domingo 11 de enero de 2026 con salida y meta en el Polideportivo de la avenida El Limón.

16/09/2025

El Club organizador ha abierto el plazo de inscripción para la XII edición del CxM Trail Alhaurín de la Torre “La Conquista del Paraíso”, que se celebrará el domingo 11 de enero de 2026. El epicentro de la jornada volverá a situarse en el Polideportivo de la avenida El Limón, donde estarán ubicadas la salida y la meta.

Modalidades y horarios

9:00 h — CxM Trail Alhaurín de la Torre (25 km | +1.250 m D+)

Recorrido de media montaña, exigente y técnico.

9:30 h — CxM Mini Trail Jabalcuza (12,63 km | +612 m D+)

Trazado rápido y accesible para quienes se inician.

9:30 h — Modalidad Joëlette (12,63 km | +612 m D+)

Participación inclusiva con sillas adaptadas.

9:40 h — Carreras infantiles 1.500 m 400 m



Inscripción y plazas

La participación está abierta a deportistas federados en montañismo con licencia FAM o FEDME. Se establecen 400 dorsales para la CxM Trail y 400 dorsales para la Mini Trail Jabalcuza.

El plazo permanecerá abierto hasta el 20 de diciembre de 2025 o hasta completar cupos.

🔗 Inscripción online:

Formulario oficial en Dorsalchip