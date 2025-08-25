Las personas interesadas tienen de plazo hasta el 29 de agosto. A partir del lunes 1 de septiembre es cuando comenzará la inscripción en sí. La oferta formativa tiene tres ejes: Actividad Física, Actividad Mental y Talleres Artísticos, además de juegos de mesa

Hoy lunes, 25 de agosto, comienza el reparto de cita previa a las personas interesadas en inscribirse en los distintos cursos y talleres programados por el Área del Mayor, que dirige el concejal Miguel Pacheco. Es importante destacar que cada año por estas fechas suele existir una elevada demanda, por lo que conviene estar muy atentos para no quedarse sin plaza. Este periodo de reserva de cita se prolongará hasta el viernes 29 de agosto.

El lunes 1 de septiembre es cuando comenzará la inscripción propiamente dicha, siempre y cuando el interesado/a esté en poder de la cita previa. Los mayores tendrán de plazo para apuntarse hasta el 18 de septiembre.

El día 25 de septiembre se publicarán las listas de personas admitidas en cada uno de los cursos y talleres de ocio y tiempo libre del Área del Mayor, mientras que el comienzo de las clases se prevé para el 1 de octubre.

La oferta se divide en tres bloques principales: Actividad Física, Actividad Mental y Talleres Artísticos. Al primer eje corresponden: yoga, pilates, ejercicio suave, baile latino, baile de salón, sevillanas y castañuelas. Al segundo están vinculados los talleres de informática, iniciación a móviles, gimnasia mental, cole y memoria, inglés, lectoescritura, tertulia literaria, club de lectura, meditación e historia de las reliquias. El tercer bloque contiene pintura al óleo, pintura y dibujo, pintura en tela, corte y confección, taller de belenes, manualidades, tiffany-peinetas-pirograbado, croché, amigurimi, teatro, monólogos y escenas.

También están disponibles cuatro talleres de juegos de mesa y también existe una oferta limitada de talleres sin inscripción.

Los interesados pueden obtener más información en el propio Centro Municipal de Mayores San Sebastián o en el teléfono 952411005 en horario de mañana. También pueden consultar las redes sociales municipales y del Área del Mayor y los carteles adjuntos.