(Prensa Municipal) El Pleno Municipal del 16 de febrero votará la resolución del contrato con los concesionarios, que tienen cerrada la instalación desde el 20 de diciembre y acumulan deudas respecto al canon anual.

El Ayuntamiento habilitó provisionalmente dos aulas del edificio como sala de juegos y dominó

A propósito de la reciente publicación en Medios de Comunicación sobre el cierre repentino e inesperado cierre del bar restaurante ‘Bienmesabe’ de la planta baja del Centro Municipal del Mayor San Sebastián y las consecuencias derivadas del mismo por parte de la empresa concesionaria, este Equipo de Gobierno, por boca del alcalde, Joaquín Villanova, desea realizar las siguientes aclaraciones y desmentidos: -Es totalmente falso que, como se indica en dicha noticia, la empresa concesionaria pague un alquiler mensual. Esa figura no existe en las licitaciones públicas.

Lo que pagan es un canon anual de 18.600 euros (fue su oferta económica cuando esta empresa participó en dicha licitación, la cual ganó) y el Ayuntamiento accedió a fraccionarlo en 12 mensualidades, a razón de 1.550 euros al mes, pero ello no implica que se trate de un alquiler. -Es radicalmente falso que la empresa soporte los gastos de luz. Tanto el suministro eléctrico como el abastecimiento de agua lo paga el Ayuntamiento, tal como figura en el expediente. -El Ayuntamiento entregó el local equipado con toda la maquinaria y enseres y se encarga del mantenimiento y conservación. -Todo lo sucedido con el repentino cierre realizado de forma unilateral por parte de la concesionaria es producto de una gestión empresarial que entendemos equivocada o errática, sin una mínima planificación de costes y gastos, por lo que no se puede achacar culpa alguna al Ayuntamiento, que cumplió estrictamente la normativa prevista en la Ley de Contratos del Sector Público y se decidió por la oferta económica aportada por la empresa y considerada más ventajosa de acuerdo a la normativa. -La empresa decidió cerrar el bar de forma repentina el 20 de diciembre de 2023, sin previo aviso al Ayuntamiento.

Ese mismo día, el Área del Mayor habilitó de forma provisional dos aulas de las instalaciones del Centro del Mayor San Sebastián para que las personas que jugaban al dominó en el bar pudieran seguir haciéndolo, eso sí, dentro del horario de funcionamiento del servicio: de 09:30 a 13:00 (de lunes a viernes) y de 17:00 a 19:00 (de lunes a jueves).

Se ha garantizado, por tanto, desde el minuto 1, el que los pensionistas y jubilados que hacían uso de la sala de juegos del bar pudieran seguir echando sus partidas. -El Grupo Municipal Socialista, protagonista de dicha noticia en los Medios, no puede pretender ni instar a que se abra el local del bar, ya que constituiría una acción totalmente ilegal: según la normativa, hasta que no se resuelva el contrato por Pleno, la instalación solo puede ser abierta y gestionada por la empresa adjudicataria, por lo que NINGÚN REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO NI NINGUNA OTRA PERSONA PUEDE ENTRAR EN ELLA, salvo que haya autorización judicial o salvo que así lo autorice el usufructuario.

Por tanto, es totalmente inadmisible la proposición del PSOE de que se abra dicho local que se siga jugando al dominó.

El Grupo Socialista parece empeñado en que el alcalde y el concejal del Mayor incumplan la ley, y eso no va a ocurrir. -Por contra, LA ÚNICA PARTE QUE HA INCUMPLIDO REITERADAMENTE EL CONTRATO Y LA LEGISLACIÓN ES LA CONCESIONARIA DEL SERVICIO DE BAR, QUE INCLUSO ADEUDA UNA PARTE DEL CANON ANUAL. –

El servicio de bar ha funcionado con total normalidad desde mayo de 2022 hasta diciembre de 2023, y no solo unos meses, como figura en la noticia publicada por los Medios. -Desde el cierre unilateral del bar, el Área del Mayor se ha reunido varias veces con los concesionarios para intentar una resolución amistosa del contrato pero, hasta el momento, no han accedido a ello y han incumplido reiteradamente. Se da la circunstancia, además, de que el cierre repentino fue “camuflado” con el argumento de vacaciones o de tareas de mantenimiento. Desde el 17 de octubre de 2023, la empresa concesionaria no han pagado las partes del canon que se accedió a fraccionar.

El 2 de enero, desde el Área del Mayor se les ofreció resolver el contrato y los concesionarios propusieron que el Ayuntamiento se quedara con la fianza de 8.486,70 euros que depositaron al principio de la concesión, con el argumento de que así quedaría cancelada la deuda, solución que está totalmente fuera de normativa. El 5 de enero, la contratista presentó un escrito en el que solicitaba el fraccionamiento de la deuda y el abono de la garantía, alegando que carecía de liquidez. -El artículo 211.f de la Ley de Contratos del Sector Público de 9/2017 de 8 de noviembre, el incumplimiento de la obligación principal del contrato es causa de resolución.

El artículo 213 indica que, cuando esto ocurra, se incautará la garantía y se procederá a la indemnización a la Administración por daños y perjuicios que hubieran podido ocasionarse. -Dada la grave situación, se realizará al próximo Pleno de la Corporación (16 de febrero) una propuesta de resolución de contrato, con todos los informes técnicos necesarios. Para ello, el pasado 25 de enero se redactó la propuesta de resolución de contrato por incumplimiento y ahora está solo a falta de un informe de Secretaría General del Ayuntamiento.

Justo a continuación de la votación del Pleno, en caso de prosperar, el equipo técnico del Área podrá entrar acompañado de agentes policiales para abrir el local y examinar que todo esté en orden y no falte ni un solo elemento pues, de lo contrario, podría realizarse un expediente sancionador, aunque es deseo del Ayuntamiento no tener que verse forzado a ello. -A partir de ese momento, y siempre en el caso de prosperar la propuesta de resolución de contrato en el Pleno, se iniciarán los trámites para volver a sacar el servicio de bar para poder ofrecerlo con plenas garantías a los usuarios, jubilados y pensionistas. -A raíz del cierre el pasado 20 de diciembre, algunos bares de Alhaurín están ofreciendo descuentos de hasta el 15% a las personas jubiladas, iniciativa que ha sido felicitada y valorada muy positivamente por el equipo de gobierno municipal. -En cuanto se pueda abrir el local y mientras tanto vuelve a tramitarse del todo la concesión del servicio, el Ayuntamiento intentará en la medida de sus posibilidades, habilitarlo para poder jugar al dominó.

