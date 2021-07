Actualización de datos Covid–19 V a c u n a s ad mi n is t ra da s e n A n d a l u cía a 2 d e j u lio :

Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa Almería 664.253 399.900 289.337 Cádiz 1.169.083 706.558 504.009 Córdoba 800.999 477.906 352.557 Granada 873.857 525.867 386.814 Huelva 484.377 295.107 220.080 Jaén 622.177 370.887 280.208 Málaga 1.515.652 906.034 650.778 Sevilla 1.810.780 1.076.781 790.086 Total Andalucía 7.941.178 (98,26% dosis recibidas) 4.759.040 3.473.869 (41,04% población) (49,18% > 16 años)

H os p i t a l i zac i ó n :

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 489 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 120 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (16 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Cádiz (51 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Córdoba (68 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI), Granada (71 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Huelva (21 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Jaén (54 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI), Málaga (91 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI) y Sevilla (117 hospitalizaciones, de las que 34 en

UC I ) .

Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Recuperados Almería 55.925 (+99) 3.926 (+3) 679 (0) 837 (+1) 54.522 (+43) Cádiz 86.185 (+275) 5.910 (+22) 663 (0) 1.504 (0) 81.708 (+94) Córdoba 57.043 (+228) 4.709 (+19) 587 (0) 974 (+1) 53.420 (+217) Granada 92.673 (+234) 8.340 (+8) 1.102 (0) 1.781 (0) 88.091 (+241) Huelva 33.776 (+68) 2.409 (+2) 180 (+1) 395 (0) 32.123 (+28) Jaén 52.322 (+126) 4.752 (+3) 455 (0) 1.010 (0) 50.372 (+13) Málaga 108.232 (+604) 8.401 (+9) 803 (0) 1.676 (+1) 102.930 (+235) Sevilla 137.740 (+313) 11.100 (+31) 1.123 (0) 2.041 (+2) 131.052 (+396) Total 623.896 (+1.947) 49.547 (+97) 5.592 (+1) 10.218 (+5) 594.218 (+1.267)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 180.62

* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

