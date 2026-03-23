El capitán del Unicaja, vecino del municipio, estrella en el simbólico acto de inicio de las obras del futuro pabellón cubierto, al que también han asistido el alcalde, el presidente de la Diputación, la delegada del Gobierno andaluz y numerosos jóvenes de los clubes locales de baloncesto

Cuenta atrás para el futuro Pabellón Polideportivo ‘Alberto Díaz’ de Alhaurín de la Torre. El propio Alberto Díaz, capitán del Unicaja Baloncesto y vecino del municipio, ha asistido al simbólico acto de colocación de la primera piedra del edificio, al que también han acudido el alcalde, Joaquín Villanova; el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; y el presidente del club malagueño, Antonio Jesús López Nieto.

Las obras se adjudicaron recientemente a la empresa A7GR Servicios y Obras, que presentó una oferta de 2.264.676,54 euros (2,7 millones incluyendo el IVA), una inversión que correrá a cargo del Ayuntamiento y de la Diputación de Málaga, que aportará un millón de euros. El plazo de ejecución es de 12 meses.

El acto se ha convertido en una fiesta deportiva con protagonismo especial para la cantera del baloncesto en Alhaurín de la Torre, con la presencia de numerosos niños y niñas integrantes de los dos clubes locales (el C. B. Alhaurín de la Torre y el Algazara) que han podido saludar a su ídolo.

En representación del Unicaja han acudido además el entrenador del primer equipo, Ibón Navarro, y el ex jugador y embajador del club, Carlos Cabezas. Las autoridades han enterrado la tradicional urna en la que se han depositado tres periódicos del día, las banderas de España y de Andalucía, monedas, una camiseta de Alberto Díaz y sendas camisetas de los dos equipos alhaurinos de baloncesto.

Este pabellón es uno de los principales proyectos en materia deportiva del equipo de gobierno que encabeza Joaquín Villanova. El Área de Deportes que dirige Sergio Cortés ya anunció que el nuevo recinto estará dedicado íntegramente al baloncesto y supondrá un importante salto cualitativo para la práctica de este deporte en el municipio.

DECLARACIONES

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha felicitado al alcalde por la iniciativa y a Alberto Díaz por ser “un ejemplo a seguir” y por este “merecido reconocimiento”, al tiempo que ha destacado que invertir en instalaciones de este tipo supone “fomentar la práctica deportiva y la vida saludable” y “nos posiciona también para acoger grandes eventos deportivos”.

El presidente de Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, ha asegurado sentirse “muy contento” por “fortalecer” los vínculos ya existentes del club con Alhaurín de la Torre y feliz además por Alberto Díaz, a quien ha definido como “capitán e icono” del equipo.

La delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, ha agradecido la invitación del Ayuntamiento al acto, y ha puesto el proyecto como “ejemplo de colaboración institucional”, por lo que ha abierto la puerta a que la Junta pueda colaborar en el futuro.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha asegurado sentirse “super emocionado”, especialmente por todos los jóvenes que practican baloncesto en Alhaurín y por sus familias, y ha recordado que el Ayuntamiento lleva cinco años trabajando en este proyecto. Villanova ha agradecido el trabajo realizado por el equipo redactor y el Área de Deportes y la colaboración de la Diputación en la financiación, y ha incidido en que Alberto Díaz es “un gran ejemplo” para los niños por sus logros deportivos, pero especialmente “por los valores que representa”. Ha resaltado que en Alhaurín de la Torre “existe ilusión y familias comprometidas con el deporte”, y se ha mostrado confiado en que el nuevo pabellón sea una realidad dentro de un año.

Por último, Alberto Díaz ha tenido palabras de agradecimiento para las instituciones, para todos los presentes y para su club, y ha contado que, cuando el alcalde le anunció este proyecto en 2022 “no me lo podía creer”, ha dicho. “Es un orgullo y una resposabilidad”, ha comentado. Se da la circunstancia de que es la primera vez en la historia del Unicaja que un jugador en activo da nombre a una instalación deportiva. “Estamos en un mundo muy digitalizado y apostar por el deporte y por la salud es fundamental”, ha concluido.

DATOS DEL PROYECTO

Se construirá sobre una superficie total de actuación cercana a los 3.900 metros cuadrados, de los cuales más de 1.700 corresponderán al edificio principal. La pista central, de 45 por 24 metros, permitirá habilitar tres canchas transversales y una longitudinal, posibilitando compaginar partidos y entrenamientos y siguiendo los criterios técnicos de las normativas deportivas andaluzas. Estará equipado con cortinas separadoras, zonas de circulación diferenciadas entre deportistas y público, vestuarios, espacios auxiliares para el juego y accesos específicos para jugadores, personal técnico y espectadores.

Dispondrá de grada fija para unas 350 personas, con posibilidad de ampliación mediante gradas supletorias, y contará además con aparcamiento exterior de unas 25 plazas, incluida una adaptada y otra con punto de recarga eléctrica, así como zona para bicicletas. El diseño arquitectónico apuesta por una volumetría integrada en el entorno deportivo, con acabados en hormigón, chapa metálica y vidrio, una sola planta funcional y accesos cómodos tanto desde Santa Clara como desde las calles del entorno.

En concreto, se ubicará en una parcela situada entre la avenida Santa Clara y la calle Santa Bárbara, con salida también hacia la calle Santa Marina de Jesús. El recinto contará con accesos peatonales desde las vías principales de Santa Clara y acceso rodado por la calle Santa Bárbara, manteniendo la conexión con la ordenación viaria del barrio y facilitando la llegada tanto de usuarios como de público.

Este nuevo equipamiento se plantea como un espacio de referencia para los clubes locales, así como para reforzar el acuerdo vigente con Unicaja Baloncesto, que contempla que Alhaurín de la Torre sea sede de los partidos del equipo de cantera que compite en categoría U22 (jóvenes menores de 22 años).

Como homenaje a Alberto Díaz, su imagen estará muy presente en el exterior del edificio, donde lucirá una gran silueta del jugador basada en una fotografía elegida por él mismo, reforzando el vínculo del proyecto con los valores del deporte y la cantera. Con esta actuación, el Ayuntamiento da un paso decisivo para seguir ampliando y modernizando la red de instalaciones deportivas municipales y responder a la alta demanda de baloncesto en la localidad.

El Área de Deportes recuerda que este será el cuarto pabellón deportivo cubierto tras los de El Limón y Blas Infante, y después del de Carranque, cuyas obras de cerramiento, insonorización y mejoras están prácticamente terminadas.