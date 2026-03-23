La Universidad de Málaga, a través del Centro de Tecnología de la Imagen, digitaliza 48 imágenes donadas por Antonio Revilla, nieto de los hermanos Delgado Torres, que tienen más de 100 años de antigüedad. Supone un gran salto de calidad para el Archivo Fotográfico Municipal

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha presentado este lunes un catálogo de 48 fotos estereoscópicas digitalizadas por el Centro de Tecnología de la Imagen (CTI) de la Universidad de Málaga, con más de cien años de antigüedad, y en el que pueden verse algunas instantáneas del municipio nunca antes vistas.

Esta nueva adquisición histórica ha sido dada a conocer por el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Patrimonio Histórico, José Manuel de Molina; el concejal de Cultura, Manuel López; el director de comunicación de la Universidad, Daniel Guerrero, y el director del CTI de la UMA, Vicente Márquez.

Las fotografías pertenecieron en su día a los hermanos Delgado Torres, que contaban con una cámara, algo poco común en aquellos tiempos, y recorrieron la provincia de Málaga para tomar imágenes, entre ellas, de lugares y rincones de Alhaurín de la Torre. Ahora, Antonio Revilla, nieto de uno de ellos, ha donado los originales inéditos en cristal para que el Centro de Tecnología de la Imagen sea el encargado de positivarlas y digitalizarlas. En las fotografías se puede reconocer espacios alhaurinos como los Callejones o la antigua Alquería de Mollina en Torrealquería, entre otros puntos emblemáticos.

Como se recordará, hace unos años ya se pudo confeccionar, a partir de fotografías de estos hermanos, un catálogo con imágenes de la recreación del antiguo Paso en Vivo del municipio, por lo que estas imágenes vienen a aumentar el patrimonio histórico con el que cuenta la localidad y sirve para ampliar el Archivo Fotográfico Municipal, que ya cuenta con alrededor de 150.000 fotografías en el mismo.

El director del Centro de Tecnología de la Imagen ha explicado cómo ha conseguido digitalizar las imágenes que están tomadas de forma estereoscópica en formato de bolsillo. Los originales se positivan en cristal o en cartón papel para tenerla físicamente. La fotografía se digitaliza usando el original, para que tenga una mejor iluminación con la técnica de retroiluminación, usando cada lado del negativo y las tres partes con las que cuenta; la original, el lado izquierdo y el lado derecho, corrigiendo y mejorando a su vez la limpieza y nitidez de la misma hasta llegar al impreso.

El concejal de Patrimonio Histórico, por su parte, ha asegurado que de esta forma se aumenta «nuestro patrimonio y se pone en valor nuestra historia» y ha agradecido al donante de las fotografías y la colaboración de la Universidad de Málaga para poder hacer posible el contar con estas instantáneas.

Por su parte, Daniel Guerrero, como responsable de la Universidad de Málaga a la que pertenece el CTI, ha dicho que es «un placer» colaborar con el Ayuntamiento, algo muy importante para la UMA como » modelo de colaboración entre instituciones públicas», haciendo, además, que «el legado sea más rico».