El evento contó con numerosas actuaciones en las que los artistas ofrecieron sus habilidades en distintos campos, que fueron muy aplaudidas por el público

El mundo del cabaret y el circo familiar volvió a ponerse en escena en el Centro Cultural Vicente Aleixandre y lo hizo con gran éxito de público.

Ayer domingo tuvo lugar la segunda edición de ‘Alhaurín de Gala’, un magnífico espectáculo que contó con diversas actuaciones, muy aplaudidas por los asistentes, que dispensó una excelente acogida a los artistas, igual que en 2025.

El evento fue organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento, tuvo como presentador al Gran Dimitri, que fue dando paso a las actuaciones de Antonia La Petaca; Manu Sin Kelli; Rubén Mini Barroso; Amanda Wilson; Marina Benites La Artrópodo, y Flor Delorenzi que pusieron en escena sus habilidades y distintas dotes artísticas en juegos malabares, equilibrismo, danza, gags cómicos, etcétera.

Fue un espectáculo muy entretenido en el que el público, compuesto fundamentalmente por familias, lo pasó en grande.