Lleva por título ‘Jesús visitó Alhaurín’ y es una recopilación de poemas y textos vinculados al sentimiento cofrade y escritos por la autora afincada en el municipio. La cita será en la Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ a las seis de la tarde

La Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ de Alhaurín de la Torre acogerá este próximo jueves, 19 de marzo, a partir de las 18.00 horas la presentación del libro ‘Jesús visitó Alhaurín’, escrito por la autora local Esperanza Mena. La cita está organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento que dirige Manuel López y la entrada es libre.

El libro es una recopilación de poemas y textos vinculados al sentimiento cofrade y religiosa de esta autora afincada en el municipio. Esperanza Mena es una escritora autodidacta que encontró en las letras una salida para expresar sus emociones y para relatar las historias más destacadas de su vida personal.

Su primer libro es en 2017, el poemario ‘Compañera Luna’; el segundo lo publicó en 2018 y se titula ‘Diez estrellas’; y en 2022 presentó su tercer libro titulado ‘Charlas conmigo misma’, que se trataba de un recopilatorio de conversaciones escritas desde la soledad. En 2024 se estrenó un documental basado en su vida y dirigido por Élise Tandé.