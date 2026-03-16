La diputada María Dolores Vergara explica que el plazo de presentación de solicitudes, que arranca hoy, se extenderá hasta el 7 de abril

La Diputación de Málaga abre hoy el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de ayudas en materia de igualdad de género, dotada con 350.000 euros y dirigida a asociaciones de mujeres y a ayuntamientos.

La diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, María Dolores Vergara, ha explicado que la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del viernes 13 de marzo, establece que cada entidad podrá presentar solo un proyecto, cuyo importe máximo a subvencionar no podrá exceder los 8.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes concluirá el 7 de abril.

Vergara ha indicado que hay dos líneas de ayudas. Por un lado, subvenciones dirigidas a las asociaciones de mujeres y federaciones de asociaciones de mujeres que tengan su sede social en la provincia de Málaga y vayan a desarrollar sus proyectos en los municipios menores de 20000 habitantes, con la finalidad de fomentar la igualdad de género. En este caso, los proyectos deben ir dirigidos a promover la erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la igualdad de género y la diversidad, y a fomentar la participación.

Y, por otro lado, subvenciones dirigidas a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga que integren la igualdad de género en sus políticas públicas.

La diputada ha incidido en la importancia de fomentar la colaboración entre las distintas administraciones públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades para impulsar políticas de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y para implementar medidas compensatorias de las desigualdades en diferentes actividades.

En la convocatoria se recoge que las subvenciones son compatibles con otras ayudas que tengan la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, siempre que el importe de las mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, no supere el coste de la actividad subvencionada. En ningún caso serán compatibles con otras subvenciones, ayudas o ingresos procedentes de la Diputación concedidas para la misma finalidad.

Tratándose de entidades obligadas a relacionarse con la Administración por medios electrónicos, las solicitudes tienen que presentarse en el registro electrónico de la Diputación de Málaga accesible a través de la sede electrónica (en el apartado de Trámites/Servicios).