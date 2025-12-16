El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre fue ayer el escenario de la presentación oficial de la Liga Valores Ibón Navarro, una iniciativa promovida por QLSPORT que sitúa el baloncesto de formación como herramienta educativa para la transmisión de valores y el desarrollo personal de los jóvenes deportistas.

La puesta de largo del proyecto contó con la presencia de Ibón Navarro, entrenador ACB y referente del torneo, así como de representantes institucionales y entidades colaboradoras. Entre ellos, asistieron Juan Rosas Gallardo, vicepresidente y diputado de Deportes de la Diputación de Málaga; Joaquín Villanova Rueda, alcalde de Alhaurín de la Torre; Sergio Cortés, concejal de Deportes; y Nacho Macipe, CEO de QLSPORT. También estuvieron presentes Manuel Dorado, responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja; Juan Huelin, en representación de Casual Hoteles; y Pedro Fernández, por parte de Grupo Hereda.

Durante el acto, el alcalde, Joaquín Villanova, subrayó la importancia de seguir fortaleciendo el baloncesto en el municipio, destacando el trabajo del área de Deportes y el papel del deporte como eje transversal en la formación de las personas desde edades tempranas. En su intervención, incidió en que los valores asociados a la práctica deportiva son fundamentales para la construcción de una sociedad más cohesionada.

Por su parte, Juan Rosas Gallardo reafirmó el respaldo de la Diputación de Málaga a iniciativas que combinan actividad física y educación en valores, poniendo el acento en aspectos como el respeto, la integración y el aprendizaje tanto en la victoria como en la derrota.

Desde el ámbito social, Manuel Dorado destacó la sintonía de la Fundación Unicaja con los objetivos del proyecto, señalando el deporte base como una de las líneas estratégicas de la entidad y valorando positivamente su implicación en una competición que va más allá del resultado deportivo.

Ibón Navarro, imagen de la liga, centró su intervención en el carácter formativo del torneo, defendiendo el deporte como un medio para mejorar la sociedad y no únicamente como un fin competitivo. En la misma línea, Nacho Macipe explicó que la elección del nombre del torneo responde a una forma concreta de entender el baloncesto, donde el éxito se mide también por la capacidad de formar personas y construir equipos sólidos dentro y fuera de la pista.

La Liga Valores Ibón Navarro celebrará su Fase Nacional del 2 al 5 de enero en Alhaurín de la Torre, con la participación de 6 equipos masculinos y 6 femeninos procedentes de distintos puntos del país. El campeonato incorpora, además, una vertiente extradeportiva en la que se reconocen actitudes como el juego limpio, la convivencia y el respeto.

Impulsada por QLSPORT y respaldada por la Diputación de Málaga, la Fundación Unicaja y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con la colaboración de Grupo Hereda y Casual Hoteles, la Liga Valores se consolida como una propuesta de referencia en el baloncesto formativo a nivel nacional.