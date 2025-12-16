Este año el hall de acceso al hospital cuenta con un árbol de Navidad de 5,5 metros de altura

El Hospital Materno Infantil, perteneciente al Hospital Regional Universitario de Málaga y dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, ha dado esta mañana, un año más, el pistoletazo de salida a la decoración navideña en sus instalaciones, que incluye la recreación de la emblemática Calle Larios, ubicada en el pasillo de la primera planta e inaugurada el pasado año. Esta iniciativa pretende trasladar el espíritu navideño de la vía más representativa de la ciudad a los menores hospitalizados y a sus familias, que no siempre pueden disfrutar de ella en estas fechas.

Toda la decoración e iluminación han sido diseñadas, elaboradas e instaladas gracias a la colaboración entre el Colegio Divino Pastor de Málaga y la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) bajo la coordinación del el Hospital Materno Infantil. Esta actuación conjunta ha permitido recrear un espacio de carácter inmersivo, inspirado en la estética original de la Calle Larios, que integra escenografía artesanal, iluminación festiva, un photocall navideño y la instalación, en el hall de entrada del centro, de un árbol de 5,5 metros de altura.

Este año la recreación de la calle Larios del Hospital Materno Infantil de Málaga cuenta, como en la original, con las estrellas de la Natividad de la Luz, pero con un diseño personalizado. La instalación podrá visitarse hasta el 7 de enero y contará con dos pases diarios del espectáculo de luces y música a las 12:00 y a las 18:00 horas, siguiendo el formato habitual del alumbrado malagueño.

En la inauguración ha estado presente el director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, acompañado por parte del equipo directivo, que ha querido arropar a los profesionales y a las familias del centro. Al acto han asistido también la directora del Colegio Divino Pastor, Ana María Ripoll; el creador de la recreación de la calle Larios, José Páez; así como Juan Carmona y Desiré Montoya, fundadores de la Asociación AVOI, junto a sus voluntarios. La inauguración ha reunido, además, a profesionales y pacientes del hospital.

El acto ha comenzado con la presentación y animación a cargo del profesor del Colegio Divino Pastor Miguel Ángel García, quien ha generado un ambiente festivo y de expectación entre los asistentes. A continuación, el director gerente del hospital, junto a Paula, paciente oncohematológica, ha pulsado el botón que ha dado inicio al primer pase de luces y música. Asimismo, la figura de “El ángel de la Navidad”, interpretada por Isis, ha sido otra de las atracciones destacadas para los menores.

El director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, ha subrayado el valor de este proyecto: “La humanización es un pilar esencial de nuestra atención. Iniciativas como esta hacen que el hospital sea un lugar más amable y esperanzador para nuestros pacientes y sus familias. Agradecemos la dedicación, creatividad y entrega de todos los que han hecho posible que la magia de la Navidad vuelva a llenar nuestros pasillos”.