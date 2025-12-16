Los trabajos supone una inversión de unos 150.000 euros y se sumarán a las otras mejoras que ha llevado a cabo el Ayuntamiento en este recinto deportivo y que han afectado a la superficie de juego, videomarcador, gradas o cartelería, entre otras

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha iniciado los trabajos para la instalación del nuevo sistema de climatización del Pabellón Blas Infante, enmarcados dentro del plan de reforma y embellecimiento de este histórico recinto deportivo. El contrato se adjudicó semanas atrás a la empresa Elecnor por importe de 146.950 euros.

Se trata de un nuevo sistema homologado para las necesidades de confort térmico exigidas por la reglamentación específica para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas que tienen lugar en esta instalación, así como para los espectadores de los eventos.

Cabe recordar que el Consistorio ya finalizó otra serie de mejoras, entre ellas la reparación tanto de la cubierta como del parqué, que sufrieron daños importantes por las DANA. En concreto, en la superficie de juego se ejecutó el acuchillado, se aplicó un barniz especial y se pintaron las correspondientes líneas para la práctica deportiva.

El Área de Deportes también ha instalado un vídeomarcador que cumple con las exigencias de la ACB (Asociación de Clubes de Baloncesto) y se han montado gradas supletorias con capacidad para más de un centenar de espectadores, así como nuevas canastas, cartelería y otros elementos. Cabe recordar que este mismo año culminaron también los trabajos de restauración de la fachada exterior del edificio donde, además de la pintura, se aplicó un barniz de altas prestaciones para protegerla del sol y de las inclemencias del tiempo.

El objetivo es potenciar el uso del pabellón para que albergue diferentes deportes, teniendo en cuenta además que esta temporada el Blas Infante es sede de los partidos en casa del equipo de baloncesto del Unicaja-Alhaurín de la Torre, el filial Sub-22 del club malagueño.

Por otro lado, el Ayuntamiento iniciará también próximamente los trabajos de instalación de un nuevo sistema de climatización en el Edificio de Promoción de El Peñón. Este contrato salió a concurso semanas atrás por unos 378.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.