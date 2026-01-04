El alcalde ha reunido el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) desde el aviso rojo, activo hasta medianoche. Se han adoptado medidas preventivas como cortes de tráfico, suspensión de autobuses, limpieza y señalización. Se mantiene la vigilancia en las zonas más sensibles

04/01/2026.-

El Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) de Alhaurín de la Torre, presidido por el alcalde, Joaquín Villanova, se ha reunido para realizar una evaluación completa de la situación y coordinar la actuación de todos los servicios públicos municipales ante el aviso rojo por lluvias, vigente hasta la medianoche. El Cecopal está activo desde el aviso rojo de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) en las comarcas del Guadalhorce y la Costa del Sol.

En el encuentro han participado concejales del Ayuntamiento y responsables de Policía Local, Protección Civil, Servicios Operativos y del Servicio Municipal de Aguas, con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población.

Como consecuencia de la evolución meteorológica, el Plan Municipal de Emergencias ha pasado de fase 0 a fase 1. Durante la jornada se han llevado a cabo trabajos de limpieza en calles y caminos, utilizando maquinaria pesada para retirar piedras, ramas y otros arrastres en varias zonas del municipio.

En materia de tráfico, se han realizado los siguientes cortes por precaución:

-Camino de Zamorilla.

-Puente de San Joaquín, también conocido como puente de Piamonte, ambos sobre el arroyo del Valle, donde la altura del agua ha alcanzado los 4,10 metros.

-Asimismo, permanecen cortadas la subida del arroyo del Pinar y la subida del arroyo Blanquillo.

-Por el momento no se ha cortado, aunque se mantiene bajo estrecha vigilancia, la bajada del arroyo Gragea.

En la urbanización de Pinos de Alhaurín, los servicios municipales han intervenido en las calles Miguel Lacha, Estepona y Ronda, que han sido señalizadas con vallas debido a la presencia de abundante agua. También se mantiene la vigilancia en las calles Marbella y Mijas, dentro de la misma urbanización.

La vigilancia es especialmente intensa en la zona de Santa Amalia, así como en el camino de la Ribera y el camino Número Uno, donde se han registrado incidencias por la crecida del río Guadalhorce, si bien no ha sido necesario realizar desalojos hasta el momento. Se está valorando de forma preventiva un posible corte del camino de las Monjas.

En cuanto al transporte público, todas las expediciones de las líneas M-132, M-133, M-135, M-170 y M-230, operadas por Avanza y Vázquez Olmedo, quedan anuladas mientras dure la alerta roja. Para más información, se ha habilitado el teléfono 607 891 000.

De forma paralela, el alcalde ha mantenido una reunión por videoconferencia con la delegada territorial del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro; la responsable provincial de Protección Civil, y los delegados territoriales de Sostenibilidad y Medio Ambiente, de Fomento y de Agricultura y Desarrollo Rural, quienes se encuentran en contacto permanente con todos los municipios afectados por la alerta roja.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la necesidad de que la ciudadanía extreme las precauciones, evite desplazamientos innecesarios y se mantenga informada a través de los canales oficiales.

Ante cualquier emergencia, se recuerda que debe llamarse al 112.