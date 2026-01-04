El paso de la borrasca Francis por Andalucía ha provocado más de 250 incidencias durante la jornada de este domingo, concentradas principalmente en las provincias de Cádiz y Málaga, según el balance ofrecido por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha insistido en la necesidad de mantener la prudencia durante las próximas horas y evitar desplazamientos innecesarios, así como no cruzar nunca zonas inundadas

El servicio 1-1-2 ha coordinado un total de 261 incidencias, de las cuales 138 se han registrado en Cádiz y 120 en Málaga, relacionadas en su mayoría con anegaciones de viviendas y calles, balsas de agua en carreteras, caídas de árboles, desprendimientos y rescates preventivos.

En la provincia de Málaga, se han producido desalojos en Estación de Cártama, donde una treintena de personas tuvo que abandonar sus viviendas de forma preventiva, y se han atendido avisos en numerosos municipios, entre ellos Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Coín, Pizarra, Álora, Ardales, Marbella, Fuengirola y la capital, entre otros.

El consejero ha advertido de que la noche y la madrugada se presentan “muy complicadas”, ya que, aunque cesen las lluvias, los ríos seguirán recibiendo aportes de agua. En este sentido, varios cauces se encuentran en niveles de riesgo, como el río Guadalhorce en Cártama, en nivel naranja con tendencia ascendente, o el río Grande en Las Millanas, que se mantiene en nivel rojo

Asimismo, se han coordinado rescates de personas atrapadas por la crecida del agua, tanto en la provincia de Cádiz como en Málaga, y se han producido cortes de carreteras y afectaciones al transporte ferroviario y al Metro de Málaga, con el cierre total de la línea 2 y parcial de la línea 1.

La Junta de Andalucía ha activado el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en fase de emergencia, situación operativa 1, y ha enviado mensajes Es-Alert a numerosos municipios de las comarcas de Sol y Guadalhorce, donde se mantiene el aviso rojo por lluvias hasta la medianoche, con previsiones de hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas

Desde la Agencia de Emergencias se reitera el llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución, evitar circular por zonas inundadas, no cruzar cauces ni vados y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.