La tradicional procesión por las calles del centro ha congregado a un buen número de vecinos y, como es costumbre, de los niños y niñas que han recibido la primera comunión este año. La Banda Municipal ha puesto la música

Alhaurín de la Torre celebró en la mañana soleada de este domingo la procesión del Corpus Christi, uno de los eventos más esperados para los creyentes. Tal como marca esta antigua tradición popular que se celebra sesenta días después del Domingo de Resurreción, denominada Fiesta del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, los vecinos del municipio recorrieron las calles principales del centro urbano, junto con los niños y niñas que realizaron la primera Comunión en este 2024, el alcalde, los representantes de las cofradías a los sones de la Banda Municipal de Música.

El palio bajo el que salía la Sagrada Forma partió desde la iglesia de San Sebastián a las diez de la mañana y, durante el trayecto, la comitiva fue recorriendo los diversos altares instalados con imágenes, tejidos y objetos litúrgicos, además de flores y plantas, que presidieron algunos de los puntos del recorrido. Fueron un total de siete más uno final en la puerta de la Parroquia.

El palio fue llevado por cuatro portadores que se fueron turnando a lo largo del itinerario. Algunos de los protagonistas fueron los representantes de las cofradías, el alcalde, Joaquín Villanova, y personas pertenecientes a los grupos parroquiales. La procesión recorrió las principales calles del centro del municipio y concluyó en la Iglesia de San Sebastián antes de las doce del mediodía.

El párroco, Reinaldo Aguilera, agradeció a los vecinos, así como a los representantes de las cofradías y de los grupos pertenecientes a la Parroquia su comportamiento y buen hacer al igual que a la Banda Municipal. Finalmente, también felicitó a los niños y niñas de Primera Comunión, quienes lanzaron pétalos al Santísimo al término de la procesión.