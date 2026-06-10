El alcalde de Alhaurín de la Torre ha asistido a la emotiva ceremonia y ha felicitado a los 72 chicos y chicas protagonistas. Dieciocho han tenido un reconocimiento especial por su expediente académico y un total de cuatro han terminado con matrícula de honor

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La Finca Municipal El Portón ha sido escenario nuevamente este martes de un acto de graduación de alumnado alhaurino, en esta ocasión de 2º de Bachillerato del IES Capellanía en la que es la duodécima promoción de este centro.

La cita ha reunido a centenares de personas en el auditorio al aire libre donde se ha desarrollado el evento organizado por el propio centro y en el que ha participado el alcalde, Joaquín Villanova; la edil de educación, Pilar Conde; la directora del centro, Berta Fortes; y representantes de las asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas, así como el profesorado responsable de la enseñanza de estos chicos y chicas que han cerrado una etapa académica en sus vidas y ahora se disponen a continuar con estudios superiores o bien acceder al mercado laboral.

En total han sido 72 los alumnos y alumnas graduados, 18 de los cuales han sido reconocidos de forma especial por su expediente académico y mérito, y cuatro de ellos con una Matrícula de Honor.

El acto ha contado con la intervención de representantes de alumnos de las distintas clases, así como la directora del instituto, madres de alumnos y el regidor alhaurino. Todos ellos han sido los encargados de imponer las bandas de graduados y entregar un obsequio de recuerdo a cada uno de los estudiantes, así como su diploma acreditativo.

La ceremonia, muy emotiva para todos, supone el punto y final a su vida académica en el IES Capellanía por lo que la directora ha destacado que «sois uno de nuestros mayores orgullos y queremos veros crecer y formaros en la vida ya que os hemos exigido y hoy recogéis los frutos» siguiendo «el compromiso, esfuerzo y dedicación que le habéis puesto a esta etapa de Bachillerato», terminando su intervención recordando que «el IES Capellanía siempre será vuestra casa».

Por su parte, el alcalde, Joaquín Villanova, ha destacado que este es un momento cargado de emoción y recuerdo así como ilusión por lo que está por venir y ha recordado que «haber alcanzado esta meta es una buena base para el futuro y el esfuerzo siempre tiene su recompensa». Ha tenido, además, palabras de elogio para la dirección, el profesorado y las familias de los graduados y ha hecho especial hincapié en los cuatro alumnos reconocidos con una Matrícula de Honor diciendo que «sois un magnífico ejemplo para todos».