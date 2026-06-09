La presidenta de la FAPE mantiene un encuentro en el Centro Cultural La Malagueta con un centenar de alumnos de Secundaria y Bachillerato

La iniciativa de la Asociación de la Prensa de Málaga ha llegado este año a 51 centros y más de 2.500 escolares de la provincia gracias a la colaboración de la Fundación ”la Caixa”, la Diputación de Málaga y CaixaBank

La periodista Carmen del Riego ha clausurado hoy la octava edición del proyecto de alfabetización mediática Prensa en mi Mochila en el Centro Cultural La Malagueta, en un acto que ha reunido a un centenar de estudiantes de Secundaria y Bachillerato de los IES Teatinos y Vicente Espinel, en representación de los más de 2.500 alumnos que han participado este curso en esta iniciativa educativa.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) animó a los escolares malagueños a desarrollar una actitud crítica ante la información que consumen, especialmente a través de las redes sociales. Durante el encuentro advirtió de que nunca había existido tanto acceso a la información y, al mismo tiempo, tanta dificultad para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Por ello, lanzó un mensaje directo a los jóvenes: «No creáis todo lo que veáis en una pantalla; consultad y contrastad», y les instó a no quedarse con el primer mensaje que reciben, sino a preguntarse quién lo difunde y con qué intención.

Del Riego reivindicó además el valor social del periodismo como herramienta para combatir la desinformación y ayudar a los ciudadanos a comprender la realidad. «El periodismo es comunicación, pero no toda la comunicación es periodismo», afirmó, al defender el papel de los profesionales como intermediarios que verifican, contextualizan y contrastan la información. La periodista alertó también sobre los riesgos de la inteligencia artificial y de las grandes plataformas tecnológicas que hay detrás cuando se utilizan para manipular a la opinión pública, y destacó la importancia de la alfabetización mediática para formar ciudadanos más libres, críticos y comprometidos con una sociedad democrática.

En esta edición, el proyecto ha llegado a 51 centros educativos de la provincia y ha desarrollado 110 talleres, beneficiando a más de 2.500 estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Como principal novedad, Formación Profesional se ha incorporado por primera vez al programa, con actividades dirigidas a alumnado de distintos ámbitos formativos. Los talleres se han impartido en el IES La Rosaleda, con estudiantes de Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia; en el IES Cánovas del Castillo, con alumnado de Administración de Sistemas Informáticos en Red y de Sistemas Microinformáticos y Redes; en el IES Belén, con estudiantes de FP Básica; y en el IES Politécnico, con alumnado del ciclo de Instalaciones de Telecomunicaciones.

La experiencia ha tenido una gran acogida entre el profesorado y el alumnado, lo que demuestra que la educación mediática tiene cabida en todas las etapas educativas y ámbitos profesionales. Así lo destacó Elena Blanco, presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, quien subrayó que «los bulos, las noticias falsas y las situaciones de acoso en las redes causan mucho daño» y que los jóvenes deben estar preparados para identificarlos y defenderse de ellos. Asimismo, advirtió de que «las plataformas compiten por tu atención y no son neutrales», por lo que resulta fundamental comprender el funcionamiento de los algoritmos y desarrollar una mirada crítica ante los contenidos digitales. Blanco reivindicó además el papel del periodismo de calidad frente a la desinformación y defendió la incorporación de la alfabetización mediática al currículo educativo para que llegue a toda la población escolar.

Impulsado por la Asociación de la Prensa de Málaga, el programa ha desarrollado talleres en 51 centros educativos de la capital y la provincia. El proyecto busca acercar los medios de comunicación a las aulas y fomentar el pensamiento crítico desde edades tempranas. Cuenta con la colaboración de la Fundación ”la Caixa”, la Diputación Provincial de Málaga y CaixaBank. Asistieron Yolanda Solero, responsable de Acción Social de CaixaBank en Andalucía Oriental y Juan Carlos Barroso, director territorial de Fundación la Caixa, que asistieron para arropar el proyecto, de los que la entidad y la fundación apostaron desde el primer momento.

Pilar Conde Guerrero, directora de Educación y Juventud de la Diputación Provincial de Málaga, subrayó la importancia de unos talleres que fomentan el pensamiento crítico y ayudan a combatir el creciente impacto de las noticias falsas, especialmente a través de las redes sociales. Conde destacó que, en una sociedad donde el acceso a la información es más amplio que nunca, resulta esencial dotar a los jóvenes de herramientas para analizar los contenidos que consumen y desarrollar un criterio propio. Asimismo, reafirmó el compromiso de la Diputación con los estudiantes de toda la provincia «con el fin de que la verdad se imponga ante la desinformación».

Por su parte, Carmen González Novo, directora comercial de CaixaBank en Málaga, Córdoba, Almería, Ceuta y Melilla, señaló que la entidad respalda este proyecto porque contribuye a que los jóvenes desarrollen una mirada crítica y responsable ante los contenidos que consumen a diario. González Novo destacó que esta formación resulta fundamental para fortalecer una sociedad más justa y democrática, al tiempo que defendió la necesidad de dotar a las nuevas generaciones de herramientas para interpretar la realidad. En este sentido, recordó que «entender la información es hoy más importante que tener acceso a ella».

LA INVITADA

Carmen del Riego asumió la presidencia de la FAPE el pasado mes de mayo, durante la Asamblea General celebrada en Santiago de Compostela. En su toma de posesión situó entre sus principales prioridades «la defensa del buen hacer periodístico, siempre pensando en la sociedad», así como la recuperación de la confianza ciudadana en los profesionales de la información y la lucha contra la desinformación, ejes centrales de su intervención de hoy.

Asturiana, natural de Oviedo, es una reconocida periodista, licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y también en Derecho y Ciencias Políticas por la Universitat Oberta de Catalunya.

Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en La Vanguardia, medio al que se incorporó en 1992 como cronista política para cubrir la información parlamentaria y gubernamental. Previamente trabajó en la agencia Europa Press, en Diario 16 (1989-1990) y participó en el lanzamiento del diario El Sol. Además, ha colaborado y colabora como tertuliana en diversos programas de radio y televisión, entre ellos Hoy por Hoy, de la Cadena SER, y espacios de Telemadrid.

Actualmente es presidenta de la FAPE, pero también ha presidido la Asociación de Periodistas Parlamentarios y la Asociación de la Prensa de Madrid. En esta última se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia en más de cien años de historia de la institución.

Su trayectoria y prestigio profesional le han valido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio «Luis Carandell» de Periodismo Parlamentario, concedido por el Senado en 2014; el Premio de Periodismo del Ministerio de Defensa, recibido en 2016; y el Premio «Josefina Carabias» otorgado por el Congreso de los Diputados en 2022.

EL PROYECTO

Prensa en mi Mochila es un programa de alfabetización mediática que proporciona herramientas a los jóvenes para comprender, analizar y consumir información de manera crítica y responsable en el entorno digital. Esta octava edición ha estado coordinada por Jazmine García y dirigida por Fran Martín, miembro de la junta directiva de la Asociación de la Prensa de Málaga, con la participación de los periodistas Marina Luna, Leticia Dolores Eyene, Marcos Cejas, Taimy Rivero, Roberto Montero y Javier Hernando como docentes.

A través de talleres impartidos por profesionales especializados en educomunicación, el alumnado ha abordado cuestiones clave como el funcionamiento de los medios de comunicación, la desinformación, la inteligencia artificial, las redes sociales y la ciberseguridad. El proyecto se completa con diversas actividades desarrolladas a lo largo del curso, entre ellas el Concurso Escolar y la Semana de los Medios en la Escuela, celebrados durante los meses de abril y mayo.

La programación incluye además clases magistrales impartidas por destacados profesionales del sector. En esta edición han participado la periodista de RTVE Pepa Fernández, encargada de inaugurar el programa el pasado 15 de abril; Cristina López, de Canal Sur; y Fernando del Valle, director de Canal Málaga RTV.