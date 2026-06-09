El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha felicitado a los ocho aspirantes que han tomado posesión este martes como funcionarios en prácticas de la Policía Local tras superar el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento. El acto ha tenido lugar en el salón de plenos en presencia del regidor, el secretario municipal y los concejales de Seguridad y de Recursos Humanos, Francisco José Sánchez y Pilar Conde respectivamente, así como de numerosos familiares, funcionarios y compañeros. También ha estado presente un noveno agente que ya tomó posesión hace algunas semanas y que logró su plaza dentro de esta misma convocatoria, pero por el sistema de movilidad.

En lo que respecta al turno libre, se trata de cinco hombres y de tres mujeres que han obtenido la mejor puntuación tras las pruebas de conocimiento y de aptitud física, así como los exámenes psicotécnico y médico. Este próximo lunes ingresan en la Escuela de Seguridad Pública de Málaga (ESPAM) para la realización del obligatorio curso de ingreso.

El Ayuntamiento prevé que los nuevos policías empiecen a prestar servicio en prácticas en el municipio a principios de diciembre. En cualquier caso, ya se les ha hecho entrega del uniforme y demás material, y el regidor les ha deseado toda la suerte de cara a su labor para la protección y salvaguarda de la seguridad pública en Alhaurín de la Torre.

Villanova ha recalcado que se trataba de “un día muy importante” especialmente para ellos y ha recordado lo difícil que es obtener una plaza de policía, con casi cuatrocientas personas que se presentaron a esta última convocatoria. El primer edil les ha transmitido la importancia de la vocación de “servicio público, cercanía y entrega”, valores que ha definido como “fundamentales”, al tiempo que ha reafirmado su compromiso por seguir avanzando en ampliar la plantilla y en la promoción interna

Paralelamente, el Departamento de Recursos Humanos ultima la elaboración de las bases para convocar el proceso para cubrir otras 13 plazas más de la Policía Local que ya se contemplan en la Oferta de Empleo Público de 2026 y en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, y que cuentan con la correspondiente dotación presupuestaria.

También se han publicado las bases de los procesos de selección para una plaza de subinspector y otra de oficial, todo ello dentro del plan encargado por el alcalde para el refuerzo del equipo humano y técnico de la Policía Local de Alhaurín de la Torre en aras de mejorar la seguridad del municipio.