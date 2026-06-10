Las actividades previstas incluyen una colecta especial de donación de sangre y plasma que tendrá lugar el jueves 11 de junio

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, integrado en la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de Andalucía dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, celebra el Día Mundial del Donante de sangre con una colecta especial y la entrega de distinciones a donantes de Málaga.

La conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, el 14 de junio, coincide con el nacimiento de Karl Landsteiner, premio Nobel de Medicina y descubridor de los grupos sanguíneos ABO.

Este año la campaña se celebra bajo el lema “Una gota de humanidad: Donemos sangre. Salvemos vidas”, y tiene como principales objetivos impulsar el crecimiento sostenido de la donación de sangre regular y voluntaria en todo el mundo, apoyando el acceso equitativo a sangre segura y sistemas de salud resilientes; sensibilizar sobre la necesidad crítica de donaciones de sangre y plasma y su impacto en salvar vidas, al tiempo que se inspira a una nueva generación de donantes; y destacar y agradecer la contribución vital de los donantes de sangre a la salud y el bienestar, así como promover los valores de solidaridad, humanidad y responsabilidad colectiva;

Los actos programados por el Día Mundial del Donante en Málaga incluyen una colecta especial de donación de sangre y plasma, que tendrá lugar el jueves 11 de junio en el Centro de Transfusión, situado en el Hospital Civil, en horario de 09:00 a 21:00 horas. Debido a las obras del nuevo hospital se aconseja acudir en transporte público al Centro de Transfusión, y para facilitar el desplazamiento la EMT colabora proporcionando billetes con dos trayectos gratis para utilizar en el día a aquellas personas que acudan a donar en autobús. En el caso de los donantes de plasma, es conveniente pedir cita previa (de 9 a 14 horas) en los teléfonos 951034120 o terminado en 21.

Además, y para conmemorar el Día Mundial del Donante de Sangre, el centro realizará una entrega de diplomas e insignias a 432 donantes de Málaga Capital que en 2025 efectuaron su décima donación.

El Centro de Transfusión suministra toda la sangre que necesitan los centros sanitarios de la provincia, tanto públicos como privados. En el caso de la provincia de Málaga, para atender a esta demanda se precisa que cada día acudan a donar sangre 250 personas. Hay que recordar que la actividad asistencial de los hospitales andaluces no cesa en los meses de verano, época en la que incluso pueden presentarse situaciones que demanden más transfusiones. Así, se siguen necesitando reservas sanguíneas para todo tipo de peticiones procedentes de los hospitales ya que más del 75% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose durante la época estival. Concretamente, un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20% al abordaje de anemias; casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardíacas, gástricas o renales; alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas; un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 4% restante, a partos y cesáreas.

Datos donación de sangre en Málaga de enero-mayo 2026

Durante los cinco primeros meses de este año, a fecha de 31 de mayo, se han obtenido en Málaga un total de 19.643 donaciones (18.735 donaciones de sangre y 877 de plasma y 31 plaquetas), un 3,8% más que el mismo periodo de 2025 (18.136 y 749 respectivamente).

Hay que destacar que durante estos primeros meses se han registrado 2.578 donantes nuevos, un 16% más de los que se incorporaron este gesto solidario en el mismo periodo de 2025 (2.162).

El perfil del donante de sangre de Málaga es el de un varón de más de 40 años que acude a colectas en equipos móviles. Sin embargo, cambia la proporción entre los más jóvenes, entre los que la mitad son hombres y la otra mitad mujeres.

El 76% de las donaciones de sangre, plasma y plaquetas se han realizado en los desplazamientos de las unidades móviles por todos los municipios de Andalucía. El 24% de los donantes han acudido a los puntos fijos.

Puntos de donación e información útil

Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas se encuentra en la web del Servicio Andaluz de Salud, en el apartado “DonarSangre” https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesaludciudadania/donar-sangre y en la web del Centro de Transfusión, www.donantesmalaga.org. Otra opción es acceder a la app Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza.