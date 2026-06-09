La tradicional subida del patrón de las fiestas al recinto del Arroyo del Pinar tendrá lugar el sábado 13 de junio, con un amplio programa de eventos que comenzará con la misa de romero a las cinco de la tarde. El regreso está fijado para la tarde del domingo 14.

Alhaurín de la Torre se dispone a vivir uno de los fines de semana más esperados de su calendario festivo con la celebración de la tradicional romería de San Juan Bautista, que tendrá lugar los próximos 13 y 14 de junio. El Área de Fiestas y Turismo, dirigida por el concejal Andrés García, ha diseñado un amplio programa de actividades para que vecinos, romeros y visitantes disfruten de dos jornadas marcadas por la convivencia, la música y la devoción al patrón del municipio.

La romería arrancará el sábado 13 de junio en el Parque Municipal con la misa de romeros en honor a San Juan Bautista, prevista para las 17:00 horas y que será cantada por el Coro de la Hermandad del Rocío de Alhaurín de la Torre. Una hora más tarde, a las 18:00 horas, comenzará la tradicional subida del patrón hacia el Arroyo del Pinar, acompañado por el cortejo de carretas y numerosos romeros.

El recinto del Arroyo del Pinar ha sido acondicionado especialmente para la ocasión por el Área de Servicios Operativos, que coordina Rodrigo Jiménez. Los trabajos han incluido la instalación de alumbrado, puntos de agua y la adecuación del terreno para garantizar la comodidad y seguridad de los asistentes durante toda la celebración.

La noche del sábado estará marcada por la música y el ambiente festivo. A partir de las 23:00 horas actuará el grupo Malamanera, mientras que posteriormente la fiesta continuará con las sesiones de los DJ Dani Gabana y DJ Sánxez hasta altas horas de la madrugada.

La programación continuará el domingo 14 de junio con nuevas actividades. A las 16:00 horas tendrá lugar la actuación de un tributo a El Barrio, una de las citas musicales destacadas de la jornada. Finalmente, a las 19:00 horas se producirá el regreso de San Juan Bautista hacia la Iglesia de San Sebastián, poniendo el broche final a una romería que volverá a reunir a cientos de personas en torno a una de las tradiciones más arraigadas de Alhaurín de la Torre.

El Ayuntamiento pone a disposición de vecinos y visitantes, un año más, el servicio especial de autobuses-lanzadera entre el casco urbano y la romería, para facilitar una vía de transporte cómodo, seguro, rápido, y para evitar preocupaciones por el aparcamiento y los controles de alcoholemia.

📍 Paradas de ida:plaza de los Regulares, Polideportivo Blas Infante y barriada Viñagrande.

📍 Paradas de vuelta: Barriada Viñagrande, Telepizza y Pinturas Rebollo (frente plaza España).

🕙 Servicio de 22:00 a 06:00 horas (sábado) y de 12:00 a 19:30 horas (domingo).

⬆️Última subida del sábado hacia Arroyo del Pinar a las 24:00 horas.

⬆️Última subida del domingo hacia Arroyo del Pinar a las 16:00 horas.

Desde el Área de Fiestas y Turismo se anima a vecinos y visitantes a participar en esta fiesta popular, que combina tradición, devoción y convivencia antes de la llegada de la Feria de San Juan, que este año se celebrará del 23 al 27 de junio.