La memoria del trabajo realizado gracias al acuerdo del Ayuntamiento con la asociación El Gato Garduño refleja los avances logrados: en el municipio existen actualmente 221 colonias, se han implantado 1.518 microchips y se han conseguido 1.270 adopciones

El programa CER (Captura, Esterilización y Retorno) que se desarrolla en Alhaurín de la Torre continúa dando importantes resultados en el control ético y responsable de las colonias felinas. La memoria correspondiente a mayo de 2026, elaborada por la asociación El Gato Garduño, pone de manifiesto que el municipio se acerca ya al 80% de esterilización de los gatos activos censados, uno de los indicadores más relevantes para evaluar la eficacia de este modelo de gestión.

En concreto, de los 2.416 gatos que actualmente permanecen activos en las colonias registradas, un total de 1.888 han sido esterilizados, lo que supone una tasa del 78,15%. El porcentaje alcanza el 85,33% en el caso de las hembras y el 82,44% en los machos cuya identificación sexual ha podido determinarse.

La memoria recoge además que actualmente existen 2.708 gatos censados en el municipio, de los cuales 1.518 cuentan ya con microchip identificativo. La distribución por sexos refleja 1.260 machos, 1.259 hembras y 189 ejemplares cuyo sexo no ha podido ser definido.

Los datos evidencian que el esfuerzo realizado durante los últimos años está permitiendo reducir progresivamente la capacidad reproductiva de las colonias, principal objetivo del protocolo CER, al tiempo que se mejora el control sanitario, la identificación de los animales y la convivencia entre personas y gatos comunitarios.

Actualmente quedan pendientes de esterilización 528 gatos activos, de los cuales 194 son machos, 168 hembras y 166 individuos de sexo no definido.

La memoria también destaca la importante estructura organizativa que sostiene el programa en Alhaurín de la Torre. En la actualidad se gestionan 221 puntos de control distribuidos por todo el término municipal y participan 191 gestores y gestoras de colonias, siendo mayoritaria la presencia femenina, con 147 mujeres frente a 44 hombres.

En cuanto a los recursos destinados al mantenimiento de las colonias, el informe cifra en 17.592 kilos el consumo anual estimado de pienso, calculado a partir de los datos acumulados durante los dos años y medio anteriores.

Otro de los aspectos más destacados es el relativo a la adopción de animales. Según la memoria, un total de 1.270 gatos han encontrado hogar a través de la asociación durante los últimos cinco años, contribuyendo así a mejorar el bienestar animal y a reducir la presión sobre las colonias urbanas.

Asimismo, el censo registra 292 bajas, de las cuales 169 corresponden a animales que ya habían sido previamente esterilizados.

Estos resultados se enmarcan dentro del trabajo de colaboración que mantienen el Área de Sanidad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, la asociación El Gato Garduño y la empresa IVC Paraíso Residencia Canina S. L., fruto del acuerdo a tres bandas alcanzado en 2023 para la gestión integral de las colonias felinas y la correcta aplicación del protocolo CER, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección y bienestar animal.

El concejal de Sanidad y Medio Ambiente, Abel Perea, ha valorado muy positivamente la evolución del programa y han destacado la implicación de las personas voluntarias que colaboran diariamente en el seguimiento y cuidado de las colonias, así como el trabajo técnico y sanitario que permite avanzar hacia un modelo de gestión responsable, sostenible y respetuoso con los animales.