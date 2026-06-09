El Área de Grandes Eventos presenta la programación de espectáculos y actos en El Portón para estos meses. Papá Levante, Delasrosas y Parqusvr, entre las estrellas de Alhautor. Habrá también monólogos y tributos a Pink Floyd, Raphael y María Jiménez y Bambino

Estivalh, la marca del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre que agrupa los conciertos y espectáculos en El Portón durante los meses de verano, ya tiene cartel y programación para la temporada 2026. La música, el teatro y el humor serán de nuevo los protagonistas, con una oferta variada y de calidad para el disfrute de todo tipo de público.

La Concejalía de Grandes Eventos y Actividades en El Portón, bajo la dirección de Andrés García, ha presentado el programa, que suma hasta una treintena de citas entre junio y septiembre, incluyendo festivales que ya se presentaron en su día como la LII Torre del Cante o el Portón del Jazz.

De hecho, será el festival flamenco el que inaugure el verano el sábado 20 de junio a partir de las nueve de la noche. Esta edición contará con los cantaores Antonio Reyes, Crespo Zapata, María Terremoto, Reyes Carrasco (con la colaboración de María José Carrasco) y Raquel Salas, ganadora del concurso de cante ‘Mirando a la Torre’. La Torre del Cante se presentó hace algunas semanas y las entradas están a la venta en Mientrada.net (AQUÍ).

Estivalh 2026 también ha reservado un lugar especial para el arte con la inauguración el 2 de julio de sendas exposiciones a cargo de pintores locales: ‘Visont’, de Vicente Llinares, y ‘Silva: el arte de recomponerse en el interior’, de María del Carmen Cebrián. Será a las ocho de la tarde, con entrada libre.

Otro de los eventos estrella del verano será el Portón del Jazz, que en esta edición roza ya los treinta años de andadura. El emblemático festival dedicado al género se celebrará todos los viernes del mes de julio, con la participación de artistas y bandas destacadas como Fusión Experience Quartet (3 de julio), Blue Horses, Valdés Brothers + Suzette (10 de julio), Eric Alexander Jazz Syndicate (17 julio), y Alfredo Rodríguez Trío (24 julio). Los conciertos comenzarán a las diez de la noche y las entradas están disponibles en https://portondeljazz.com/

El siguiente concierto será un homenaje a María Jiménez y Bambino a cargo de Esperanza Soria y Fernando Soto: el sábado 4 de julio a las 22:00 horas. El legado de estas dos estrellas de la música española se unen en un espectáculo emocionante que fusiona el flamenco y la pasión. Las localidades se pueden adquirir en la propia Finca El Portón y, próximamente en Mientrada.net.

El humor también tendrá su espacio destacado. El 9 de julio actuarán José Campoy y Miki Dakai; el 23 de julio lo hará Guelmi con su show titulado ‘Del revés’; el 6 de agosto vuelve a Alhaurín Juan Amodeo con su monólogo ‘013: El Origen’; el 20 de agosto la protagonista será Maru Candel; y el 12 de septiembre se unen sobre el escenario Christian García, Carlos Partiente y Polifacético para una noche que promete carcajadas. Todas las citas serán a partir de las nueve y media de la noche y las entradas están disponibles en Lacocheraentradas.com (AQUÍ).

Habrá además otros dos tributos destacados. La banda Im-Pulse, considerada el mejor tributo a Pink Floyd, actuará el sábado 11 de julio en El Portón dentro de su cuarta gira nacional. El espectáculo colgó el cartel de “no hay billetes” hace algunas semanas. El 8 de agosto la música de Raphael resonará de nuevo en El Portón con el homenaje titulado ‘Escándalo’ (próximamente se informará de la venta de entradas).

Para los amantes de las tradiciones, el Portón Rociero ofrecerá una edición gratuita el 25 de julio a las nueve y media de la noche.

ALHAUTOR 2026

El festival de música alternativa y de autor, Alhautor, celebrará una nueva edición del 30 de julio al 2 de agosto, con la participación de destacados artistas como Lole Montoya y Carmen Avilés (30 de julio), Papá Levante y Delasrosas (31 de julio), Parqusvr (1 de agosto) y Él mató a un policía motorizado (2 de agosto). En unos días se ofrecerán más detalles del festival y del procedimiento para la venta de localidades.

TEATRO

El teatro también vuelve con fuerza. El plato fuerte será el Portón del Teatro, del 26 al 30 de agosto. La gran cita con las artes escénicas del verano en Alhaurín de la Torre ya se presentó hace solo unos días y vuelve a apostar fuerte por la comedia, el musical y el género familiar. Las localidades se pueden adquirir ya en Mientrada.net.

Además, el 11 de septiembre tendrá lugar la representación de la obra ‘Nada’, con Pablo Puyol, Miguel Ángel Martín y Álvaro Carrero, y el 19 de septiembre regresa el teatro infantil con ‘Robin Hood’, de la compañía Jabetín. Las localidades para ambas funciones están también disponibles en Lacocheraentradas.com.

El concejal Andrés García ha expresado su satisfacción por la celebración de una nueva edición de Estivalh, que promete un verano lleno de actividades y espectáculos a precios accesibles. García ha agradecido a todo el equipo de su área por hacer posible esta variada oferta de entretenimiento y cultura para todos los públicos.