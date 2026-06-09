La profesora del Taller de Escritura Creativa de la Casa de la Juventud reunió en la Bibilioteca a numerosas personas durante el estreno de esta obra de ficción histórica, cuya trama está situada en Sicilia durante el estallido de la peste negra en 1347

La Sala María Moliner de la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga acogió en la tarde de ayer la presentación de Treinta y siete días, la última obra de la escritora Delma T. Martín. El acto reunió a numerosos lectores, amantes de la literatura y vecinos interesados en conocer de primera mano esta nueva publicación, que ha despertado gran expectación desde su anuncio. En representación del Ayuntamiento estuvo el concejal de Patrimonio Histórico-Artístico, José Manuel de Molina.

Durante la puesta de gala de la novela, la autora compartió con los asistentes algunos detalles sobre el proceso de creación de la novela, así como las principales inquietudes y temas que atraviesan la historia. El encuentro transcurrió en un ambiente cercano y participativo, permitiendo al público intercambiar impresiones y plantear preguntas sobre la obra y la trayectoria literaria de la escritora.

Treinta y siete días, novela de ficción histórica, cuya trama trama se ambienta en Mesina (Sicilia), en diciembre de 1347, durante el estallido de la peste negra en Europa, supone un nuevo paso en la carrera de Delma T. Martín, consolidando una voz narrativa caracterizada por la sensibilidad de sus personajes y la profundidad de sus relatos. La autora agradeció la asistencia del público y el apoyo recibido por parte de los lectores, destacando la importancia de espacios culturales como la Biblioteca Municipal Antonio Garrido Moraga para fomentar la lectura y el encuentro entre escritores y ciudadanos.

Sobre la autora

Delma T. Martín es escritora y profesora del Taller de Escritura Creativa de la Casa de la Juventud, donde desde hace años impulsa el talento literario de jóvenes y adultos interesados en la creación narrativa. Compagina su labor docente con una intensa actividad literaria, desarrollando proyectos de novela, relato y promoción cultural. Su trayectoria se caracteriza por un firme compromiso con la literatura y la formación de nuevos escritores, convirtiéndose en una figura de referencia dentro del ámbito cultural local.