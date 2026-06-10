El IES Gerald Brenan de Alhaurín de la Torre afronta la recta final de su Cuarto Proyecto Erasmus+ (código 2025-1-ES01-KA121-VET-000335125) con un balance altamente positivo tras la finalización de las últimas movilidades internacionales realizadas por alumnado y profesorado.

Estas actividades han permitido reforzar el compromiso del centro con la internacionalización, la innovación educativa y la mejora continua de la Formación Profesional, ofreciendo oportunidades únicas de aprendizaje tanto para estudiantes como para docentes.

Uno de los hitos más destacados del proyecto ha sido la movilidad internacional del alumnado de segundo curso de Formación Profesional. Durante este curso académico, tres estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes realizaron prácticas formativas en empresas de Berlín (Alemania) durante tres meses. Paralelamente, cinco estudiantes desarrollaron sus estancias en Italia: dos alumnos del Ciclo Formativo de Grado Básico en Informática y Comunicaciones completaron una movilidad de un mes, mientras que otros tres estudiantes —uno de Sistemas Microinformáticos y Redes y dos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa— realizaron prácticas profesionales durante tres meses.

El alumnado de Grado Básico regresó a finales de marzo, mientras que el resto de los participantes concluyó sus movilidades durante la última semana de mayo, poniendo fin a una experiencia que ha supuesto mucho más que una simple estancia en el extranjero. Gracias al programa Erasmus+, los estudiantes han podido adquirir experiencia profesional en entornos reales de trabajo, mejorar sus competencias técnicas y lingüísticas, desarrollar su autonomía personal y fortalecer habilidades tan demandadas como la capacidad de adaptación, la iniciativa, el trabajo en equipo y la comunicación intercultural.

Estas experiencias internacionales contribuyen además a mejorar significativamente la empleabilidad futura del alumnado, al tiempo que fomentan valores de ciudadanía europea, tolerancia, respeto y apertura hacia otras culturas. Muchos de los participantes regresan con una mayor confianza en sus capacidades y una visión más amplia de las oportunidades profesionales y personales que ofrece Europa.

Junto a las movilidades del alumnado, el profesorado del centro también ha seguido ampliando su formación internacional a través de diversas actividades desarrolladas durante el mes de mayo.

Entre los días 10 y 16 de mayo, los profesores Miguel Romero y Pedro Rodríguez participaron en Islandia en el curso internacional “Eco-Explorers Iceland/Smart Teachers Play More”, centrado en la sostenibilidad, la educación ambiental y la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los procesos educativos. Durante esta formación pudieron conocer experiencias innovadoras relacionadas con el aprendizaje al aire libre, visitar centros educativos islandeses y profundizar en modelos de desarrollo basados en las energías renovables y la sostenibilidad.

Posteriormente, entre el 18 y el 22 de mayo, el profesor Juan José Haro realizó una estancia de observación profesional (job shadowing) en la ciudad de Maribor (Eslovenia). Esta actividad le permitió conocer de primera mano el funcionamiento de centros educativos europeos, intercambiar experiencias con docentes internacionales y analizar metodologías innovadoras aplicadas a la Formación Profesional y a la enseñanza de las tecnologías de la información.

Los conocimientos adquiridos por el profesorado durante estas movilidades serán compartidos con el resto de la comunidad educativa, favoreciendo la incorporación de nuevas metodologías, herramientas y enfoques pedagógicos que contribuirán a seguir mejorando la calidad de la enseñanza impartida en el centro.

Con la finalización de estas actividades, el IES Gerald Brenan da prácticamente por concluido su Cuarto Proyecto Erasmus+, una iniciativa que ha supuesto una experiencia extraordinariamente enriquecedora para alumnado y profesorado. El balance realizado por el centro no puede ser más positivo: las movilidades desarrolladas han permitido fortalecer las competencias profesionales y personales de los participantes, ampliar las relaciones internacionales del instituto y consolidar una cultura educativa abierta, innovadora y conectada con Europa.

El éxito alcanzado durante este proyecto refuerza la apuesta del IES Gerald Brenan por la internacionalización como herramienta de transformación educativa y crecimiento personal, beneficiando no solo a los participantes directos, sino también al conjunto de la comunidad educativa y al entorno social y empresarial de Alhaurín de la Torre.

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