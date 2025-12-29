Dos de ellos están destinados a jóvenes menores de 30 años y los otros dos para edades de entre los 30 y los 45 años. Se centran en jardinería, actividades agrarias, construcción, pintura y limpieza. Más información: 952 41 58 81 y centro.jabalcuza@alhaurindelatorre.es

La Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha publicado la resolución por la que se conceden las subvencionessolicitadas por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para la realización de cuatro nuevos programas de empleo y formación, dos de ellos dirigidos a menores de 30 años y otros dos a persona de entre 30 y 45 años.

Cada uno de ellos está subvencionado con 352.809,40 €, tienen una duración de un año y cuentan con 15 plazas, por lo que el número total de personas beneficiarias será de 60. Está previsto que se inicien a partir del próximo año.

Los programas en cuestión son los siguientes:

–Jabalcuza 30 – Construcción III (para personas menores de 30 años y a partir de los 16 años). Se desarrollarán acciones formativas de fábricas de albañilería y operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción.

–Jabalcuza 30 – Agraria II (para personas menores de 30 años y a partir de los 16 años). Abarca actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería; instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes; y operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos agrícolas.

–Jabalcuza 30-45 – Construcción (para personas entre los 30 y 45 años). Fábricas de albañilería y operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción.

–Jabalcuza Decorativa 30-45 (para personas entre los 30 y 45 años). Las acciones formativas son de pintura decorativa en construcción y limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales.

El requisito principal para formar parte de estos programas, además de contar con las edades señaladas, es estar dado de alta como demandante de empleo en el SAE (Servicio Andaluz de Empleo) con los códigos y ocupaciones correspondientes. Para ello, las personas interesadas pueden obtener más información en el Centro de Formación y Empleo ‘Jabalcuza’, dependiente de la concejalía que dirige María del Mar Martínez:

-Teléfono: 952 41 58 81

-Correo electrónico: centro.jabalcuza@alhaurindelatorre.es