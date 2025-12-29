Los interesados en presentar sus propuestas a estas subvenciones contarán de plazo hasta el próximo 30 de enero

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha convocado las subvenciones a la producción de cortometrajes en Andalucía para el ejercicio 2026. El presupuesto con que cuenta esta línea de incentivos es de 85.000 euros, para proyectos que se pueden ejecutar entre 2026 y 2027. Así se publica hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) número 249, de 29 de diciembre de 2025, donde se describen todos los requisitos, siendo el 30 de enero el último día para presentar la documentación.

La convocatoria, en concurrencia competitiva, se rige por la Orden de 19 de mayo de 2017 y tiene como objetivo impulsar la creación audiovisual andaluza, fomentar la actividad económica y apoyar la sostenibilidad del sector.

La cuantía máxima por proyecto será de 30.000 euros para cortometrajes de animación y de 20.000 euros para el resto, sin superar en ningún caso el 60% del presupuesto total del proyecto. Las ayudas se abonarán mediante pago anticipado fraccionado.

Los proyectos serán evaluados por una comisión de valoración atendiendo a criterios como la calidad artística y técnica del guion, la generación de actividad económica en Andalucía, el interés cultural, el plan de financiación, la participación de mujeres en el equipo técnico y la experiencia profesional del equipo.

Los formularios de solicitudes y de alegaciones se podrán obtener para su cumplimentación en el Catálogo de procedimientos y servicios de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en la página web de la Agencia,

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/aaic/areas/ayudas-sector.html

La presentación de la documentación se realizará de forma electrónica en el Registro Único de la Junta de Andalucía a través de la sede electrónica de la Consejería de Cultura y Deporte, preferentemente a través de https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/accesoDirecto/AAIICC

La convocatoria de producción de cortometrajes se suma a las publicadas recientemente para incentivar y apoyar el sector audiovisual. Por un lado, se convocó el desarrollo de proyectos audiovisuales el pasado 23 de diciembre y con plazo de presentación hasta el 16 de enero. Por otra, se publicó el pasado 18 de diciembre la línea de incentivos a salas de cine, que tienen como objetivo garantizar la continuidad de la actividad de las salas de cine como agentes fundamentales de divulgación cultural, favorecer el acceso de la ciudadanía a una oferta cinematográfica diversa, y contribuir al sostenimiento de los gastos de explotación anuales de estos espacios.