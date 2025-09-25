El Área de Servicios Operativos se ocupa de la instalación y el montaje, con un nuevo diseño que combina tradición y modernidad. Se priorizan los trabajos en aquellas vías con señalización deficiente o cuyas placas se encuentran en peor estado.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre continúa con el plan de renovación de los rótulos de las calles, iniciado hace ya unos años, con el objetivo de mejorar su visibilidad y estética en todas las barriadas y urbanizaciones del municipio.

El nuevo diseño de los rótulos consiste en placas de PVC que imitan azulejo, con marco azul, fondo blanco, tipografía renovada y el escudo del Ayuntamiento, combinando modernidad y tradición. Los trabajos de instalación y montaje corren a cargo del Área de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez.

La renovación actualmente se centra en la barriada de Santa Amalia, donde se sustituirán todos los rótulos existentes, pero también se están realizando actuaciones en otras zonas del municipio. La intervención prioriza aquellas calles y caminos públicos sin rótulos o que se encuentran en peor estado.

Alhaurín de la Torre cuenta actualmente con unas 1.200 calles y caminos públicos, y el Ayuntamiento avanza de manera progresiva en este plan de continuidad para garantizar una señalización clara y homogénea en todo el término municipal. Con esta iniciativa, el Consistorio busca mejorar la imagen urbana, facilitar la orientación de residentes y visitantes y atender de manera directa las necesidades planteadas por la ciudadanía a través de Línea Verde.