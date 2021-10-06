El largometraje, de unos 70 minutos de duración, ha sido dirigido por el hijo del mítico cantaor de origen cordobés y producido por AV2 Media, con la participación de Canal Sur y Crea SGR. La entrada es gratuita, sujeta a invitación y aforo controlado

Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’, Llave de Oro del Cante en 2005 y toda una institución del flamenco en España, es el protagonista del documental que será estrenado en exclusiva en Alhaurín de la Torre el próximo 21 de octubre, jueves, en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud, a las siete de la tarde. El célebre artista, nacido en Puente Genil (Córdoba) en 1932 e íntimamente vinculado a nuestro municipio, del que es Hijo Adoptivo desde hace más de tres décadas, recibirá, por tanto, un nuevo homenaje en la tierra que le acogió durante muchos años y donde tiene dedicada una singular escultura, que luce en una de las zonas más transitadas de la localidad, los Jardines de Alhaurín, en plena travesía urbana.

El documental, de unos 70 minutos de duración, se titula ‘Fosforito, una historia del flamenco’ y ha sido dirigido y co-producido por su propio hijo, Alejandro Fernández, quien ha dedicado más de cinco años a la producción, repleta de imágenes, testimonios y aportaciones inéditas, en lo que será el mejor tributo audiovisual sobre el personaje y su decisiva contribución al cante jondo. El filme corre a cargo de la productora AV2 Media y cuenta con la participación de Canal Sur-RTVA y de la entidad sin ánimo de lucro CREA SGR. El Área de Cultura del Ayuntamiento también colabora en esta iniciativa.

La entrada al recinto será gratuita, pero sujeta a la recogida de invitaciones en la Finca El Portón, a partir de mañana jueves. Se exigirá el uso de mascarillas y se aplicarán todas las medidas sanitarias en vigor en estos momentos, con control de aforo de acuerdo a la normativa actual.

Esta mañana ha tenido lugar la rueda de prensa para presentar la proyección del documental, en la que han tomado parte el alcalde, Joaquín Villanova, y el concejal de Cultura, Andrés García, junto al propio cantaor y su hijo, además del presidente de la Peña Flamenca Torre del Cante, Antonio Donaire, institución que lo tiene como socio de honor y referencia absoluta.

El artista ha confesado sentirse abrumado por tantas muestras de cariño y ha agradecido al pueblo de Alhaurín y sus autoridades la “magnífica acogida” que siempre le dispensan a él y a su familia, lo que le ha hecho “sentirse en casa”. Fosforito ha contado diversas anécdotas y vivencias y ha manifestado su “profundo amor por el arte del flamenco” y su admiración por los muchísimos compañeros, amigos y aficionados que ha atesorado durante su amplísima trayectoria. Villanova ha obsequiado a los protagonistas del largometraje, padre e hijo, con una insignia-escudo del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, y ha querido poner en valor la figura del cantaor cordobés, como uno de los más grandes del género pero, sobre todo, por sus valores y su calidad humana.

Como anécdota, hay que destacar que ninguno de los celebrantes ha querido ofrecer demasiados detalles sobre el documental, para que su estreno sea aún más brillante, sorprendente e inesperado.