Se trata de María del Pilar Izquierdo, Ángela Valderrama, Francisca González, Sandra Martínez, María José Martín; Ana Pizarro y Remedios González. Las distinciones se entregarán en el marco de los actos organizados con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que se han presentado este martes.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha presentado los actos que se van a celebrar en esta semana con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo. La presentación ha corrido a cargo del alcalde, Joaquín Villanova; la concejala delegada de Igualdad, María del Carmen Molina, y las trabajadoras del Centro Municipal de Información a la Mujer.

El primero de los actos tiene lugar este miércoles, 4 de marzo: la inauguración de la exposición ‘La mujer ayer y hoy’ a cargo de la asociación Pincel y Barro en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ a las siete de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. La muestra se podrá visitar en el horario de apertura del centro hasta el próximo 26 de marzo y está formada por una treintena de obras de catorce artistas, todas ellas relacionadas con la mujer y algunas expresamente realizadas para esta exposición.

Ya el viernes, 6 de marzo, el salón de actos del Centro Cultural acogerá el acto institucional del Día de la Mujer, que estará presentado por el periodista Luis Algoró en el que se leerá la declaración institucional aprobada por el Pleno de la Corporación. También se homenajeará con la Medalla de Oro de la Villa a siete mujeres alhaurinas de distintos campos y ámbitos por su labor y su trayectoria vital, aprobadas igualmente por el Pleno. Las homenajeadas en esta ocasión son: María del Pilar Izquierdo Luzón; Ángela Valderrama Recuerda; Francisca González Povea; Sandra Martínez Céspedes; María José Martín Manga; Ana Pizarro Gordo y Remedios González Sánchez.

Por último, el domingo, 8 de marzo, será una jornada muy deportiva con la celebración de la VI Pull de Pádel por la Igualdad en las pistas de Pádel ‘Francis Ceballos’ desde las nueve y media de la mañana con regalos y sorteos y una paella popular para los participantes, un total de 180, junto a la actuación del dúo Esencia a mediodía para finalizar la jornada de convivencia.

El donativo por participar es de 5 euros e irá destinado a la labor de la asociación Mujeres por la Alegría. A su vez, en las pistas municipales de petanca se desarrollará el tercer campeonato femenino de petanca organizado por el Club de Petanca de Alhaurín de la Torre con la participación de 60 mujeres de distintas poblaciones de la provincia en un día de convivencia y amistad.

María del Carmen Molina ha asegurado que Alhaurín de la Torre vuelve a demostrar que es un municipio «comprometido y que se vuelca con la mujer» y ha invitado a la ciudadanía a participar en todos los actos y mostrar su apoyo a este día para que la igualdad sea «real, efectiva y eficaz en todo el mundo». Molina ha aprovechado para destacar el trabajo de las empleadas del Centro Municipal de Información a la Mujer mostrándoles todo su apoyo.

Semblanzas de las homenajeadas con la Medalla de Oro de la Villa:

MARÍA JOSÉ MARTÍN MANGA

Actual directora del CEIP San Sebastián desde el curso 2006/2007, es de Churriana pero se siente parte de Alhaurín de la Torre. Se le entrega la medalla por su dedicación constante al servicio de la comunidad educativa, promoviendo valores fundamentales como la convivencia, la igualdad, la inclusión y la atención a la diversidad, contribuyendo de manera significativa al proceso social y formativo de generaciones de alumnos y alumnas del municipio.

FRANCISCA GONZÁLEZ POVEA

Francisca González Povea nació en Alhaurín de la Torre un 6 de diciembre de 1950, en el seno de una pequeña y humilde familia muy feliz rodeada de los suyos Los Saguegos, quienes la llamaban cariñosamente “mi Paquita”. Con 14 años comienza su trayectoria laboral en la Fábrica del Punto Industrial allá por 1964; donde junto a muchísimas niñas del pueblo , aprende una profesión, la costura. Paquita, conoció a un joven y guapo panadero llamado Miguel y conocido por el apodo de su familia Cebolla, quien la conquistó hasta casarse con ella , cuando esta solo tenía 23 años de edad. Desde ese momento, pasa de trabajar en el Punto Industrial, a trabajar en la panadería con sus suegros, esposo y cuñados, donde aprende el sacrificio y esfuerzo que requiere trabajar en un negocio propio familiar. Se le reconoce su trayectoria como mujer, madre, y sobre todo, empresaria que a día de hoy sigue en activo al pie del cañón, 50 años después.

ANA PIZARRO GORDO

Directora del CEIP Algazara desde hace 19 años se le hace entrega de la Medalla de Oro de la Villa en reconocimiento a su dilatada trayectoria profesional, su compromiso con la educación pública, su contribución al desarrollo educativo del municipio y su destacada labor en la dirección del Colegio Público Algazara. Abrió el centro, como ella cuenta, con muchísima ilusión con dos objetivos claros, hacer del Colegio Algazara un espacio seguro e inclusivo para todos los niños y niñas y una escuela que fomentara la colaboración entre la familia e Institución. Ha conseguido que el Colegio Algazara sea un referente en nuestra localidad y a nivel provincial.

SANDRA MARTÍNEZ CÉSPEDES

Sandra Martínez Céspedes nace en Caracas, Venezuela, el 31 de marzo de 1962. Sus primeros años en esta ciudad la marcaron profundamente, quedando embaucada por el arte y la expresión artística moderna que la acompañarán siempre. El cine y los museos que visitaba junto a su padre despertaron en ella una sensibilidad especial hacia el arte contemporáneo. Tras finalizar el bachillerato en Torremolinos, comenzó sus estudios en la Escuela de Arte San Telmo en la especialidad de cerámica artística. A los 23 años se mudó a Alhaurín de la Torre, donde comenzó a formar su familia. En 1982, Sandra comenzó a impartir cursos de cerámica y ya son 42 los años siendo profesora de cerámica en la Universidad Popular de Torremolinos. En 2022 inicia su actividad en el Vivero de Empresas de Alhaurín de la Torre. Podemos encontrar 18 obras permanentes de Sandra Martínez Céspedes en diferentes entornos de Alhaurín.

ÁNGELA VALDERRAMA RECUERDA

Ángela Valderrama Recuerda nació el 1 de marzo de 1964 en el seno de una familia humilde. Pasó su infancia en el barrio de La Milagrosa, en Málaga, donde ya desde muy joven dio muestras de su compromiso con la comunidad, impartiendo clases de apoyo y recuperación a los niños del barrio. Realizó sus estudios de Educación General Básica en el Colegio San José Obrero de Carlinda y continuó con el Bachillerato en el Instituto Pablo Picasso, entre los años 1979 y 1984. En 2000 se mudó a Alhaurín de la Torre, donde fijó su residencia definitiva junto a su madre. Desde su llegada, se integró plenamente en la vida vecinal, colaborando activamente con diversas asociaciones y, de manera muy especial, con el Centro del Mayor, donde imparte el Taller de Lectoescritura. Su vida laboral comenzó en 1989 como auxiliar administrativa en el Instituto Nacional de Empleo. Al año siguiente pasó a trabajar en el Hospital Regional Universitario y posteriormente en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, donde demostró su profesionalidad y afán de superación. En 2008 consiguió su puesto como administrativa y en 2012 obtuvo su plaza en el SAS. En el año 2021 fue ascendida a jefa de grupo, ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros.

MARÍA DEL PILAR IZQUIERDO LUZÓN

Pilar Izquierdo Luzón nace en el año 1962 en Burjasot, una población cercana a Valencia, siendo la mayor de tres hermanos. Es muy pequeña cuando la familia se traslada al barrio de Marchalenes de la capital valenciana, en cuyo entorno cursa los estudios de EGB y BUP. Entre los años 1980-83 cursa los estudios de Enfermería en la Escuela de Enfermería del Hospital General de Valencia. En los años siguientes realiza trabajos temporales en diferentes centros sanitarios de la ciudad y provincia de Valencia. En el año 1990 se casa y se traslada a Alhaurín de la Torre, tras obtener plaza de enfermera en el Centro de Salud de la localidad. En 2003 realiza el curso de acreditación como Enfermera Gestora de Casos, asumiendo esta función desde el año 2005 en el mismo Centro de Salud, y orientando su actividad a los cuidados paliativos y la atención a personas dependientes y sus cuidadores. Siempre ha sido un ejemplo de entrega y dedicación a su trabajo, esforzándose en ampliar sus conocimientos y habilidades profesionales, y todo ello compaginado con el cuidado de su familia.

REMEDIOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Remedios González Sánchez, nace el 17 de diciembre de 1965 en Málaga. Fue el amor de su padre por Alhaurín de la Torre el que la trajo a vivir aquí en 2001. Estudió EGB y BUP en centros públicos de Málaga e inglés en la Escuela Oficial de Idiomas. Licenciada en Filología Inglesa en la Universidad de Málaga en 1988, simultaneó sus estudios con su trabajo en El Corte Inglés. Así dio comienzo una vida laboral de cuarenta y tres años, los últimos treinta y seis dedicados a la enseñanza y de ellos, casi treinta en el IES Gerald Brenan. En este centro ha desempeñado su labor de 1996 a 2025, primero como profesora, jefa de estudios de adultos y trece años como directora, de 2005 a 2018, para después volver a las aulas y disfrutar de la enseñanza ocho años más, hasta su jubilación el pasado 31 de diciembre. Es considerada un referente en su centro, trabajadora y siempre dispuesta a ayudar.