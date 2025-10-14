Multitudinaria celebración de la Fiesta Nacional en la iglesia, la plaza de la Concepción y el Edificio de Promoción, en una extraordinaria muestra de apoyo cívico a la Benemérita

Como cada 12 de octubre, Alhaurín de la Torre se ha volcado un año más con la Guardia Civil en el día de su patrona, la Virgen del Pilar, y la celebración del Día de la Fiesta Nacional y La Hispanidad. Cientos de personas han arropado a los efectivos de la Benemérita en los distintos actos que se han organizado por parte del Puesto Principal de la Guardia Civil del municipio en colaboración con el Ayuntamiento.

A las doce de la mañana se ha oficiado una solemne misa en la Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción oficiada por el párroco Manolo Córdoba que ha contado en el altar, como viene siendo costumbre, con una réplica de la Virgen del Pilar que regalara en su día al cuerpo la hermandad de los Moraos.

A la misa han asistido el Teniente de Alcalde, Manuel López; una amplia representación de la Corporación Municipal; el teniente jefe del Puesto Principal de la localidad, Pablo Ángel García; otros destacados componentes de la Guardia Civil; representantes de Policía Local, Protección Civil y Bomberos; la jueza de Paz, Teresa Álvarez; cofradías, asociaciones y colectivos del municipio y vecinos en general.

Durante su homilía, Córdoba ha puesto como ejemplo a la Guardia Civil y ha pedido intersección a la Virgen del Pilar para que «al igual que ellos, todos demos lo mejor de nosotros mismos con los demás». Al finalizar la eucaristía se ha realizado una foto de familia a los pies del altar.

Posteriormente, en la Plaza de la Concepción, que ha lucido perfectamente adornada y preparada para la ocasión con banderas de España y banderolas de la Guardia Civil, se ha celebrado el acto principal con el izado de la bandera nacional mientras se interpretaba el Himno Nacional por parte de la Agrupación Musical ‘Nuestro Padre Jesús’ que ha intervenido en el acto.

Seguidamente se han producido los discursos a cargo del Teniente de Alcalde, Manuel López y el Teniente Jefe, Pablo Ángel García. López ha excusado la presencia del alcalde, invitado en este día a la recepción oficial que realiza la Familia Real en el Palacio Real de Madrid. López ha destacado la unión del cuerpo con Alhaurín de la Torre y la ha definido como una relación de familia de la que los alhaurinos nos sentimos orgullosos.

También ha recordado las reclamaciones que desde el Ayuntamiento se hace al Gobierno de España de un nuevo cuartel para la Benemérita en el municipio y la total disposición del ente local a ceder el terreno para ello.

Pablo Ángel García, en su primera celebración del 12 de octubre en Alhaurín de la Torre, ha asegurado que hoy se celebra “el espíritu que ha guiado a la Guardia civil desde su fundación hasta el día de hoy”. Ha asegurado que “la Virgen del Pilar es la guía en la fe de los agentes y sus incesantes jornadas de servicio” y que los agentes tienen “vocación de atender y proteger”. Ha recordado que lleva tres meses en su nuevo puesto y ha visto reflejado los valores del cuerpo viviéndolo y predicando con compañerismo. Ha recordado también a todos los agentes fallecidos y los ha puesto como ejemplo para seguir su día a día como legado.

A continuación, se ha celebrado el homenaje a los caídos con la colocación de una corona de laureles por agentes del cuerpo ante el mástil con la bandera mientras se interpretaba el himno ‘La Muerte no es el final’. Con el canto del Himno de la Guardia Civil se ha puesto punto y final a este acto.

A mediodía, todos los invitados han marchado hasta el edificio de Promoción de El Peñón donde se ha celebrado un ágape de confraternidad y mucha alegría en el que no ha faltado la música, baile y un excelente ambiente. Allí, la propia Guardia Civil y el Ayuntamiento han realizado una serie de reconocimientos a personas que colaboran y trabajan con ellos en el día a día así como a algunos agentes que han cumplido veinte años en el cuartel de Alhaurín y se ha guardado un minuto de silencio por los fallecidos este año.