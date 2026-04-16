Los trabajos, a cargo de los Servicios Operativos, se desarrollan en la avenida Cristóbal Colón, a la altura del Estadio de Los Manantiales, donde se instalan nuevas conducciones que conectarán directamente con el aljibe que se ha construido en la Finca San Francisco

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha iniciado una nueva obra dentro del plan de actuaciones encargado por el alcalde, Joaquín Villanova, para optimizar los recursos hídricos y mejorar la eficiencia de las infraestructuras, tanto en lo que se refiere al suministro doméstico como a los sistemas de riego.

Los trabajos corren a cargo del Área de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez y afectan en concreto a las conducciones de abastecimiento y de riego de los árboles y zonas verdes de la travesía urbana, en este caso de la avenida Cristóbal Colón, a la altura del Estadio Municipal de Los Manantiales.

El tramo es de unos 300 metros, donde se han cavado las correspondientes zanjas para la instalación de las nuevas tuberías y la retirada de las antiguas. El Ayuntamiento pide disculpas por las molestias ocasionadas tanto a conductores como a viandantes durante el desarrollo de estas tareas.

Se trata de una nueva fase de una actuación que el año pasado afectó al tramo de la travesía de la avenida de Málaga, entre las urbanizaciones de Manantiales y Cortijos del Sol. En lo que respecta al riego, el objetivo es conectar todo este sector con el aljibe que se ha construido en la zona de la Finca de San Francisco y que ya ha entrado en servicio.