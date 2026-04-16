La cita, el 22 de abril a las 19 horas en el Centro Cultural, coincide con los actos por el Día del Libro. La novela, recomendada para edades de 12 a 18 años, cuenta la historia de un joven fascinado por las aventuras del caballero de Cervantes y cuya vida da un giro inesperado.

El próximo 22 de abril a las 19:00 horas, el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ se sumará a la celebración del Día del Libro con un encuentro literario dirigido al público juvenil y familiar. El protagonista de la jornada será el escritor Marcos A. López, quien presentará su novela ‘El chico que se convirtió en D. Quijote’.

La obra narra la historia de Alfonso, un joven fascinado por las aventuras de Don Quijote de la Mancha, cuya vida da un giro inesperado tras un contratiempo que lo llevará a replantearse su camino y descubrir un nuevo rumbo. A través de una narración ágil y emocionante, la novela rescata el espíritu del célebre caballero de la triste figura, invitando a los lectores a sumergirse en una aventura llena de humor, imaginación y emoción.

Marcos A. López es un destacado escritor malagueño al que conocen como “el escritor de Benalmádena”. Ha publicado varios libros infantiles, incluyendo ‘Aventuras en Cieloazul y Citymar’ y ‘El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha regresa a Benalmádena’. Sus obras se caracterizan por el fomento de valores y el respeto a la naturaleza, así como por la lectura desde temprana edad. Además, el escritor ha participado en distintas charlas educativas y eventos culturales.

El acto incluirá la presentación del libro y un encuentro cercano con el autor, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de conocer de primera mano los detalles de la creación de esta historia pensada para fomentar la lectura entre los más jóvenes. Como incentivo especial, los 25 primeros asistentes recibirán un ejemplar gratuito de la novela.

La actividad tendrá lugar en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’, con entrada libre hasta completar aforo, en una cita que promete convertirse en un plan cultural destacado para celebrar el amor por los libros en el mes de abril.