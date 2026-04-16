Las charlas, que han empezado en Nerja y Campillos, se llevan a cabo en 25 colegios de Infantil y Primaria y en institutos

La Diputación de Málaga, a través del servicio de Protección Civil, ha comenzado una campaña en centros educativos de la provincia para explicar a los estudiantes cómo actuar en situaciones de emergencia. En total, se desarrollarán talleres en 25 colegios e institutos de Algarrobo, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Antequera, Benaoján, Campillos, Canillas de Aceituno, Carratraca, El Burgo, Nerja, Periana, Ronda, Teba, Vélez-Málaga, Villanueva del Rosario y Yunquera.

Ayer se pusieron en marcha los talleres en Nerja y, hoy, el diputado de Seguridad y Emergencias, Luis Rodríguez, ha asistido a una de las actividades divulgativas que se ha desarrollado en el CEIP La Milagrosa, en Campillos. Durante las charlas a los escolares, se les explica qué se considera una emergencia, entendida como una situación grave, inesperada y peligrosa que requiere ayuda inmediata, y se expondrán diferentes casos de inundaciones, terremotos, temporales o pandemias.

Igualmente, se aborda la importancia de estar bien informados en situaciones de emergencia, siempre a través de fuentes oficiales, como Protección Civil, AEMET, Cruz Roja o medios fiables, evitando rumores, cadenas de WhatsApp o mensajes sin fuente.

Y se detallan diferentes niveles de alerta, como los de la Agencia Estatal de Meteorología o el sistema ES-Alert de Protección Civil al tiempo que se aclara el significado de las banderas marítimas en las playas.

Los talleres enseñan cómo actuar ante una emergencia, destacando la importancia de mantener la calma, escuchar instrucciones, no correr ni empujar y ayudar sin ponerse en riesgo. Y como ejemplo se utiliza el caso de qué hacer en caso de una DANA.

Paralelamente, con una simulación guiada, se ofrecen nociones básicas de primeros auxilios, destacando qué se debe hacer y qué no en una emergencia, y la importancia de avisar rápidamente a los servicios de emergencia.

Otros contenidos que se incluyen en las charlas hacen referencia a los elementos de protección individual (como cascos, guantes o botas) y los elementos que protegen a un grupo o al entorno (vallas, señales o extintores), y se indica la importancia de contar con planes de emergencia, en los que se establece qué hacer, por dónde salir, dónde reunirse, a quién avisar y qué roles tiene cada persona para actuar correctamente sin improvisar.