“¡Estudia, hombre en el asilo! ¡Estudia, hombre en la cárcel! ¡Estudia, mujer en la cocina! ¡Estudia, sexagenario! Estás llamado a ser un dirigente”. Bertolt Brecht.

“El pueblo, y sólo el pueblo, es la fuerza motriz que hace la historia mundial”. Mao Zedong.

“Cuando se activan las corrientes de fondo, los grandes poderes y los medios no forman una barrera infranqueable. Creo que esta es la principal lección”. Enric Juliana.

(Por Eduardo Madroñal Pedraza) El triángulo de la muerte (el criminal mundial Trump, el genocida Netanyahu y el invasor Putin) nos amenaza a las gentes humildes y a todas las demás gentes de bien, día sí, día también, con acabar con una civilización milenaria, con la oscuridad eterna y con el uso de armas nucleares.

Contra esta voracidad verbal y las vertiginosas contradicciones mundiales, estás llamado a ser un dirigente, ay, serás luz dirigente. Cuando los dioses humanos nos amenazan con el infierno, cual dioses diabólicos, sólo nos queda acabar con tales dioses amenazantes. Y serás luz dirigente.

Wall Street saca luminosas ganancias de la oscuridad eterna

Porque Estados Unidos está haciendo negocio, porque exporta mucho más crudo y productos refinados que nunca había hecho. Exporta petróleo desaforadamente para aprovechar las carencias procedentes de la falta de suministro del golfo Pérsico. Se estima que las exportaciones estadounidenses han aumentado casi un tercio, hasta 5,2 millones de barriles diarios este mes, frente a los 3,9 millones de barriles diarios de marzo, lo que inflando además los precios es todo un récord de robo mundial.

BlackRock opina que “el mundo actualmente es mucho más próspero que antes. Se habla del lado malo de las cosas. Yo soy optimista porque la mayoría no lo es, y esa mayoría está equivocada”. Para Larry Fink, como Humpty Dumpty, las palabras significan lo que él quiera que signifiquen, porque él tiene el poder. Se considera un Trumpty en la sombra, que se cree un dominador del planeta, pero sólo es un oscuro salteador cabalgando ciegamente hacia la oscuridad eterna.

Cuando no hablar de política nos aclara la política

Obviamente el más negro cinismo caracteriza a BlackRock, y su máximo representante afirma que no ha venido a España a hablar de política y amenaza con no continuar la entrevista hablando de política, para lanzar seguidamente un ataque político a los países europeos en forma de pregunta, ¿no sería, pues, oportuno que Europa, que forma parte de la OTAN, invirtiera realmente dinero en construir su defensa, tal y como se comprometió a hacer cuando se creó esta organización, algo que aún no ha hecho?

Claramente hay un ligero desajuste entre la clase dominante y su representante en la Casa Blanca, dado que la actual situación surrealista en la que Trump amenaza con salirse de su misma OTAN, que hasta BlackRock reconoce que fundó y sustentó Estados Unidos, y dejar a los demás tranquilamente a su albur, contesta la pregunta si se hace al revés. Los países europeos haremos lo que soberanamente decidamos sin someternos a la superpotencia yanqui. Y los pueblos podrán ser dirigentes de su política. Y serás luz dirigente.

Nueva movilización estatal en más de 200 poblaciones

Nosotros necesitamos hablar francamente de la política que nos defienda. Y hay que parar la guerra en Oriente Próximo. La plataforma PararLaGuerra, formada ya por 225 organizaciones, saldremos a la calle en todo el país para exigir un alto el fuego definitivo y permanente, y volveremos a publicar el manifiesto ‘Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza’. La convocatoria llega en un momento crítico y doloroso, tras las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego, inseguro e inestable, y con los ataques mortíferos de Israel contra civiles en el Líbano.

Tras los últimos acontecimientos, PararLaGuerra anunciamos que vamos a redoblar los esfuerzos en defensa de la paz, llegando a todos los rincones del país que sea posible, porque existe una inmensa mayoría, casi el 80% de la población, que piensa que hay que parar la guerra, y no basta con rechazarla, tenemos que ser parte activa en conseguir la paz, y para eso debemos ser capaces de unirnos. Cualquiera puede organizar una concentración en la plaza de su pueblo. Y serás luz dirigente.

El sábado 25 de abril, pararlaguerra.es volveremos a concentrarnos, simultáneamente, al mismo tiempo, en las plazas de más de 200 poblaciones de toda España. Y leeremos poemas de distintas tradiciones y culturas, de la palestina, la hebrea, la iraní, la libanesa y, por supuesto, la española. Y anunciaremos nuevos amaneceres. Y una plaza puede ser la tuya. Y serás una dirigente.

Eduardo Madroñal Pedraza