La Asociación de la Prensa de Málaga celebra el centenario de la radio en la ciudad con una jornada dedicada a su historia y evolución

El encuentro será el 23 de abril en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y reunirá a profesionales y académicos para recorrer cien años de emisiones

La Asociación de la Prensa de Málaga conmemorará el centenario de la radio en la ciudad con una jornada especial el próximo 23 de abril. El acto se celebrará en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, que colabora en la iniciativa junto al Colegio de Periodistas de Andalucía. La cita pretende reconocer el papel que este medio ha desempeñado en la vida social y cultural malagueña a lo largo de un siglo. La sesión se desarrollará entre las 9.00 y las 12.30 horas y contará con entrada libre hasta completar aforo.

Bajo el título “Cien años de radio en Málaga”, la cita propone un recorrido por la evolución del medio, desde sus orígenes hasta las nuevas narrativas sonoras. La jornada pondrá especial atención en la denominada época dorada de la radio, marcada por formatos como los concursos con público y las radionovelas, para avanzar hasta el presente, donde el podcast se ha consolidado como uno de los principales exponentes de innovación en el ámbito sonoro.

El programa se estructura en dos mesas redondas. La primera, centrada en la época dorada de la radio, se celebrará entre las 9.00 y las 11.00 horas y contará con la participación de profesionales que protagonizaron aquellos años, como Gonzalo Rojo, Luciano González, Joaquín Alarcón, Pepa Mesa, Mariluz Aguilar Galindo, Joaquín Durán, Inmaculada Jabato y Carmen Abenza. A través de sus testimonios, se abordará la forma de hacer radio en un contexto previo a la irrupción de la televisión, así como la capacidad del medio para adaptarse y mantenerse vigente.

La segunda mesa, prevista de 11.00 a 12.30 horas, estará dedicada a los orígenes de la radio en Málaga. En ella intervendrán los académicos y estudiosos Juan Tomás Luengo, Francisco García y Joaquín Palmerola, quienes analizarán el nacimiento y desarrollo de este medio en la ciudad, aportando una perspectiva histórica y contextual.

La jornada estará moderada por Teresa Santos, vicepresidenta de la APM y presidenta del Colegio de Periodistas en Málaga, y se plantea como un espacio de encuentro intergeneracional que permitirá redescubrir la importancia de la radio a través de sus protagonistas. Con esta iniciativa, la Asociación de la Prensa de Málaga rinde homenaje a un medio que ha sabido reinventarse durante un siglo sin perder su esencia y conectar con la audiencia.