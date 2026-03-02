El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol acogerá este martes, 3 de marzo, un simulacro de emergencias a partir de las 10:30 horas, en el que participarán distintos operativos y vehículos de intervención.

Según la información difundida, el ejercicio se desarrollará en las inmediaciones del aeródromo, por lo que se podrán observar movimientos de vehículos de emergencia en la zona.

Desde la organización se recuerda a la ciudadanía que se trata de un simulacro programado, por lo que, en caso de ver dispositivos de emergencia, no debe generarse alarma.

Este tipo de ejercicios permiten evaluar la coordinación y capacidad de respuesta ante posibles incidencias, con el objetivo de mejorar los protocolos de actuación y reforzar la seguridad en una infraestructura estratégica como el aeropuerto malagueño.