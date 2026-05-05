El ser humano desde tiempos inmemoriales ha tenido una inquietud enorme por dejar una huella,

un legado tras su paso por el mundo.

Quizá está gran inquietud proviene de la realidad tan solemne que significa entender que existe un principio que es nuestro nacimiento y un final que es nuestra muerte.

Esta realidad innegable lleva a muchas personas a hacer grandes cosas para dejar una herencia bonita y grandiosa en la tierra , sin embargo lleva a otras a cometer tropelías, barbaridades y hasta holocaustos para dejar presente su paso y existencia aunque sea para mal y no desaparecer tras el fallecimiento.

Desde luego existe un grupo muy amplio de personas que creen en una existencia tras la muerte, ya sea a través de religiones, de energías o de creencias en la propia naturaleza y sus fenómenos.

La trascendencia a otro plano es sin duda un gran enigma no descubierto.

Pero yo creo que indudablemente el hombre como tal desea sobrevivir y permanecer, hay incluso casos de multimillonarios americanos que piensan que pueden durar hasta 200 años o ilimitadamente.

Este gran deseo del humano de supervivencia, me lleva a pensar que los grandes escritores , artistas, políticos, científicos , ingenieros, arquitectos , médicos etc…. han hecho grandes cosas, en muchos casos para satisfacer su deseo de dejar un gran legado a la humanidad y para no ser olvidados.

Dicen que el recuerdo de otros seres hace que nunca se vayan.

Lo que es incuestionable es que miles de grandes obras magníficas para el avance de todos los humanos han sido llevadas a cabo por personas, a veces sin apoyo que luego han sido recordadas solamente tras su partida de nuestro orbe.

¡Qué injusto para estos grandes personajes ser solamente recordados tan sólo cuando se han ido!

¿Por qué no se les ha dado su lugar en vida? , dicen también que » Nadie es profeta en su tierra.» Pero a veces nadie es profeta en la tierra y está es mi adaptación a la frase anterior.

Por consiguiente les dejo algunas preguntas existenciales para que ustedes mismos se cuestionen sus metas en la vida y para después de la vida.

¿Alguna vez se ha cuestionado si le recordarán cuando parta de este planeta ?

¿ Tiene usted el deseo de ser recordado por algo importante?

¿Cree usted que ha sido importante para los seres humanos que ha tenido alrededor?

¿Piensa usted que dejar un legado es seguir existiendo?

Y la ultima y no menos inquietante:

¿ Cree usted que ha servido para algo valioso que esté en este mundo, y cuando ya no esté será útil su herencia para otros?

Yo personalmente , pienso que sí , salvo en casos extremos de personas muy destructivas que solamente se hayan dedicado a hacer el mal y proporcionar sufrimiento innecesario a los demás.

Mi visión es positiva, la mayoría de los seres humanos se ven movidos por el bien pero a veces hay individuos que tienen dentro sentimientos y desarrollan actuaciones en el mundo que por desgracia son un desastre para los otros y fíjense » ahí los tenemos» siguen estando entre nosotros y lo vemos como algo normal, verlo como algo normal esa es la gran locura de el mundo contemporáneo con contradicciones entre los derechos humanos y el exterminio de multitud de personas sin una respuesta tajante por parte del resto del mundo civilizado entre comillas gigantes.

Jesús Miguel Relinque Mota profesor de instituto de Málaga y escritor y articulista sobre educación, psicología y filosofía humana.